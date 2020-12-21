中國宣傳5000萬人先開種疫苗

中國開打新冠病毒疫苗，首批預計接種5000萬人次。第一針將於明年1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。消息沒有提及接種疫苗是否免費。

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據中央社今天引述中共官媒人民日報消息，中國已經開打2019冠狀病毒疾病疫苗，首批預計接種5000萬人次。人民日報旗下的健康時報今天引述前上海疾控中心免疫規畫科疫苗醫師陶黎納作以上表示。陶黎納說，中國預計今年年底或2021年初將簽署COVID-19疫苗附加條件上市，明年4月初正式上市。

陶黎納19日在微信公眾號“疫苗與科學”發文稱，中國國家衛生健康委員15日召開了新冠病毒疫苗緊急接種動員與工作布置的電視電話會議，確定首批緊急接種重點人群5000萬人。

此前外媒消息說，中國計畫在明年春節之前完成5000 萬人接種COVID-19疫苗。四川官方17日也發文稱，目前加快高風險崗位人群COVID-19疫苗緊急接種，已到貨11.8萬支，已接種第一針4.6萬餘人，接種兩針1.2萬人。四川省將加快採購、積極儲備疫苗，將於明年1月15日前完成所有重點人群的首劑接種，在2月5日前完成全部兩劑接種。

該報道說，中國已於7月22日率先開啟COVID-19疫苗緊急使用。中國國家衛健委醫藥衛生科技發展研究中心主任鄭忠偉19日稱，目前已接種100多萬劑次。經過監測和追蹤，至今“沒有出現嚴重不良反應”。中國國務院聯防聯控機制19日舉行新聞發布會，中國國家衛健委疾控局負責人崔鋼在會中表示，中國目前接種的策略是按照“兩步走”方案，在全國範圍內實施接種。

據官方消息說，第一步，主要是針對部分重點人群開展接種，這些人群包括從事進口冷鏈、口岸檢疫、船舶引航、航空空勤、生鮮市場、公共交通、醫療疾控等感染風險比較高的工作人員，以及前往中高風險國家或地區去工作或者學習的人員，儘力緩解輸入性疫情防控的壓力，降低本土病例發生和國內疫情爆發的風險。

第二步，隨着疫苗附條件獲批上市，或者疫苗產量的逐步提高，將會有更多的疫苗投入使用。通過有序開展接種，符合條件的群眾都能實現“應接盡接”，逐步在各人群當中構築起人群的免疫屏障，來阻斷新冠病毒在國內的傳播。