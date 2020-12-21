中美海上較量 中國戰艦多超美國戰艦37艘

美國議會調查局在最近發布的報告中，援引美國國防部的資料稱，截至2020年當前，中國海軍戰鬥艦共計333艘。而美軍擁有的戰鬥艦共計296艘，比中國少37艘。報告稱：“美軍還是包含輔助艦和支援艦的數字，而中國的數字並不包含上述艦艇。”議會調查局每月更新比較中美海軍力量的資料。

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據朝鮮日報稍早報道說，軍事崛起的中國戰艦比美國多37艘。據悉，過去15年間，在中國海軍戰艦增加117艘的同時，美軍減少了112艘。另預計，到2040年，中國還將增加90艘以上。

據報告稱，2005年中國海軍戰鬥艦為216艘，比美國（291艘）少75艘，但在此後的15年間增加了117艘。特別是在2013年中國國家主席習近平執政後的7年間，增加了60艘（增加22%）。與之相反，美國在同期由於老舊戰鬥艦退役等原因，戰鬥艦數量減少了112艘。中國早在2015年就首次在戰鬥艦數量上趕超美國，且此後一直保持領先。2015年中美兩國戰鬥艦數量差為5艘，今年進一步拉大到37艘。

據該報道說，儘管輿論普遍認為美國海軍在技術和戰鬥經驗方面領先於中國海軍，但分析認為，隨着中國迅速強化海軍力量，雙方的差距也將進一步縮小。報告援引美國海軍提交的資料預測，到2040年的20年間，中國還將增加4艘航空母艦、6艘彈道導彈潛艇、10艘攻擊用核潛艇等共計94艘戰鬥艦。中國為了擴大對台灣海峽、南海的控制權，正在加強海軍和空軍力量。去年，中國公開了實際上無法實施攔截的超音速導彈東風（DF）-17。今年8月，向南海發射了有“航母殺手”之稱的DF-26導彈。

據朝鮮日報說，4日，擔任下屆美國總統拜登外交和安全顧問的前四星將軍斯坦利·麥克里斯特爾在接受美國媒體Axios採訪時表示擔憂稱：“中國的軍事力量正以超乎想象的速度增長。”