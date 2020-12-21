孟晚舟案膠着但現新動向

根據加拿大法庭文件，華為首席財務官孟晚舟的律師團繼續為終止引渡程序展開努力，稱她被控存在的違法行為與美國“並沒有真正的聯繫”。華為律師還提交了幾位法律專家的七份證詞以支持自己的論點，其中包括一名前美國大使和加州與荷蘭的幾名國際法教授。加拿大政府的律師將在未來幾周提交自己的意見陳述。按法庭程序，孟晚舟將於12月23日出庭參加案件一項管理會議。加拿大總理特魯多否認能在新年前讓這兩名加拿大人的家人就能收到獲得釋放的好消息。

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據路透社報道，根據周五發布的法庭文件，華為CFO孟晚舟律師稱她的行為與美國並無“真正的聯繫”。孟晚舟的律師寫道，美國宣稱對孟晚舟行為具有管轄權，“完全是基於使用非美國銀行的非美國公司之間的非美國業務交易...(孟晚舟)被指控的行為沒有任何一個全部或部分發生在美國，也沒有在美國產生任何影響。”

他們補充稱，國際法“不允許一國因對與該國沒有實質性和真正聯繫的另一非本國公民所作的陳述，把在該國境外的非本國公民的行為定為刑事犯罪。”

該報道說，華為律師還提交了幾位法律專家的七份證詞以支持自己的論點，其中包括一名前美國大使和加州與荷蘭的幾名國際法教授。

該消息沒有提供上述證詞的作者名單細節。

加拿大政府的律師將在未來幾周提交自己的意見陳述。加拿大司法部未立即回應置評請求。

孟晚舟將於12月23日出庭參加案件管理會議，該案預計將於2021年5月審理完結。

據加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)周五表示，近兩年前加拿大憑美國的逮捕令逮捕一名中國企業高管後，中國逮捕了兩名加拿大人，這損害了其自身利益，並疏遠了其他國家。據特魯多在一場新聞發布會上稱，“中國的做法及其處事方式無助於改善它與全球任何國家的關係，實際上正損害到它自身的利益，” 特魯多並稱他將繼續努力爭取讓那兩名加拿大人獲釋。

本月早些時候，路透報導稱，美國檢方正在與華為CFO孟晚舟的律師團隊討論一項協議，以解決針對她的刑事指控。上星期早些時候，特魯多在接受Global News採訪時被問到，他是否認為新年前這兩名加拿大人的家人能收到好消息。特魯多回答說：“我當然希望是這樣”。

周五當被要求加以明確時，特魯多似乎淡化了能夠促成這二人獲釋的協議立即達成的可能性。特魯多說，“我仍然希望得到(有關他們獲釋的)好消息，無論是一小時後、一天後、一周後，還是一個月後。”