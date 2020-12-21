宣傳中共建黨百年 拍攝眾多紅電影讚頌

明年是中共建黨百年，據中國官方媒體說，明年中國至少已有超過10部讚頌中共“豐功偉業”的樣板電影將上映，其中多部預計在7月1日中共建黨日上映，“為黨祝壽”意圖明顯。

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據中央社今天報道說，中共建黨百年大內宣，中國至少已有超過10部讚頌中共“豐功偉業”的樣板電影將上映，其中多部預計在2021年7月1日中共建黨日上映。該報道綜合星島日報、陸媒搜狐網消息，目前已知將在明年上映，為慶祝“建黨百年”的中國電影有“紅船：開天闢地”、“1921”、“將星傳奇”、“鄧小平小道”、“我的父親焦裕祿”、“茂芝火種”、“三灣改編”、“天寶”、“我的姐姐劉胡蘭”、“天天都有大太陽”、“賀綠汀”等超過10部。

另外，多部電影雖還在計畫階段或尚在拍攝，但都已經宣布將於2021年7月1日－中共建黨百年當天上映。還有多部相關電視劇正在拍攝或已殺青，也都將在明年播出。

官方媒體表示，以慶祝“建黨百年”為題材的“主旋律電影”，理所當然成為中共影視主管部門重點扶持對象。消息提到，中國國家電影局4月29日舉行電影系統應對疫情工作視訊會議時，中共中央宣傳部常務副部長、國家電影局局長王曉暉便指示“加緊推進建黨一百周年重點影片”。

據中央社說，影視作品向來是中共用來進行政治宣傳的重要工具，每每遇到重大歷史事件時，以樣板電影讚頌或紀念，喚起中國民族情緒，已是“標準作業程序”。

今年適逢韓戰（中方稱抗美援朝）70周年，年內就推出多部以此歷史為背景的影視作品，例如電影“金剛川”、“英雄連”，以及排定明年上映的“冰雪長津湖”。雖然“金剛川”評價不高，但是在官方有意動員與鼓吹愛國意識的情形之下，票房仍開出紅盤。消息指，目前“金剛川”的票房已突破人民幣10億元，暫居今年中國年度票房第4名，勝過許多好萊塢大片。