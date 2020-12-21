廣深無預警大停電 斷網斷水街道漆黑如隔世

廣州、東莞、深圳、佛山及珠海部分地區，周一凌晨零時停電約一個小時。有網民指出，不但家居用電受影響，連街燈也熄滅，部分城區漆黑一片；另因水泵、手機發射站等均斷電，令生活用水、手機網絡等亦受影響。事隔將近12小時，廣州供電局同日上午11時許回應，停電因故障所致，並非拉閘限電。

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自稱來自越秀、荔灣、白雲區的網民均指區內有停電。廣州供電局透過微博回應稱，因設備故障，影響廣州白雲區三元里、羅衝圍一帶部分用戶用電。該局已立即組織緊急搶修，經1個多小時已恢復了全部受影響用戶供電。廣州電網目前運行穩定，沒有錯峰限電，電力供應平衡。發文強調，該區電網在南方電網大平台統一調度下，全力保障電力供應。

另國家能源局長章建華同日在國新辦的記者會上，回應有關廣州停電的情況，他表示，國內的供電能力有保障，個別地方出現的情況只是偶發性，相信能源供應不會出現大問題。

凌晨停電消息傳出後，網上討論不斷，其中有網民表示，“停電停水的一瞬間，好多人洗澡洗一半，塗得滿身肥皂泡，還有遊戲打一半的，文件存一半的，加班回家電梯上不上下不下的”，搞得很狼狽。

根據網民所述，有些地區停電時間不長，約數分鐘便恢復，也有部分地區停電持續數十分鐘。另有網民表示︰”我嚴重懷疑廣州大停電不是線路故障咯……肯定是那個甚麼省電搞的鬼， 哪有幾個地方輪流故障的。”另有網民表示，事後致電供電局服務熱線查詢，對方只承認電網故障，其他不知。