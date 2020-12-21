法警稱頭號通緝犯阿里在港 籲港人提防並提供消息

英國傳媒引述法國警方指，歐洲頭號通緝犯阿里（Karim Ouali）很大機會仍然身處香港，「99%確信」阿里會犯下其他嚴重刑事罪行，呼籲公眾向法國警方或歐盟通緝人士網頁提供消息。不過，香港警方拒絕評論個別事件。

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香港與法國早前曾商議訂定引渡逃犯協議，商定協議等待送交法國國會批準的進程因香港實施《港區國安法》而於8月被法國叫停，意味即使現年44歲的阿里身處香港，亦不會被移交回法國，但若有信息，香港警方可望採取行動，在港人士亦可加以提防。

英國天空新聞的報道指，本身是機場交通管制塔人員的阿里，涉嫌於2011年在法國的歐洲機場的控制塔用斧頭殺死上司邁耶（Jean Meyer）後，潛逃至瑞士，並把護照上的姓氏由「O」改成「Q」，及後再逃往澳門和香港。香港當局於2014年發現他偽造護照及非法入境後，曾將其拘捕及監禁，但自2016年起便下落不明。法國逃犯逮捕和搜查隊負責人哥利（Jacques Croly）指出，當局曾於2018年接報指他仍身處香港，由於他已向港方交出護照，故應該沒有任何身份證明文件，他亦沒有組織和金錢讓他離開香港，當局亦未有接獲他已離開香港的消息，故此相信他已在香港展開新生活。他又說，法國和香港當局已經進行廣泛合作，但阿里依然逍遙法外，故決定作出公開呼籲。

哥利透露，阿里患有偏執狂和精神分裂症，聲稱「遇上他的人都會有危險」，須讓在港人士充分意識到他的危險性，否則日後接獲他再犯案時，法國警方將無法原諒自己。