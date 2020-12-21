特朗普簽了《外國公司問責法案》北京批股市打壓

美國總統特朗普簽署《外國公司問責法案》，該立法將阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。中國外交部今天對此表示堅決反對，稱此舉完全是對中國在美上市企業的無理政治打壓，敦促停止將證券監管政治化。

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據路透社今天報道說，就特朗普簽《外國公司問責法案》，中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上稱，美國不顧中方監管部門與美方開展審計監管合作的積極努力，執意將含有明顯歧視中國企業條款的所謂“外國公司問責法案”簽署成法，中方對此表示堅決反對。

據汪文斌並稱，此舉嚴重阻礙中國企業赴美正常上市，嚴重扭曲美國自己一向標榜的市場經濟基本準則，也剝奪了美國投資者和公眾分享中國企業發展紅利的機會，還會削弱全球投資者對美國資本市場的信心，到頭來只會損害美國資本市場的國際地位和聲譽。

據汪文斌說，“我們敦促美方不得實施該法中的涉華歧視性條款，停止將證券監管政治化的錯誤做法，” 汪文斌還敦促美國為包括中國企業在內的各國企業在美上市提供公平、公正、非歧視的監管環境。

據路透社說，美國總統特朗普上周五簽署的《外國公司問責法案》要求，如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的審計，將禁止這些外企的證券在美國的任何交易所上市。(完)