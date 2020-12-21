發改委：明年須前瞻性防範和化解金融風險 互聯網存款產品勢煞車

過去數年發展迅猛的中國互聯網存款產品勢將煞車，繼財政部原部長樓繼偉不點名地透露，暫停螞蟻集團上市是為了防範系統風險，以及中國銀行保險監督管理委員會副主席曹宇表明，金融創新必須在審慎監管前提下進行之後，中國國家發展和改革委員會(簡稱「發改委」)訂明，明年九大工作任務之一，是要前瞻性防範及化解金融風險，並以市場化手段處置企業債務違約問題。

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中國傳媒昨(20日)天下午報道，發改委上周五及六召開工作會議，為中國明年的經濟發展和改革訂定重點工作。會議訂定了九個重點工作，較今年的八個重點工作多了一項。會議強調，當前中國內外環境仍然複雜嚴峻，明年要着力穩定宏觀經濟運行，鞏固拓展疫情防控及經濟社會發展成果，實施擴大內需戰略，完善內需體系，形成強大國內市場。此外，亦要拓展區域發展新空間，包括加快京津冀、長三角、粵港澳大灣區城際和市域郊鐵路建設；持續深化市場化改革，深入推進高水平對外開放，落實好外商投資准入負面清單，穩步推進海南自由貿易港建設。

新增的工作重點中，包括要統籌做好發展和安全工作，強化重點領域風險防範化解，須深入推進煤電油氣產供儲銷體系建設，要前瞻性防範和化解金融風險，運用改革思路和市場化法治化手段處置企業債務違約問題。

在報道發出同日早上，財政部原部長樓繼偉在中國財富管理50人論壇年會上表示，中國因應疫情而推出的財政貨幣政策，應該考慮有序退出。他同時不點名地透露暫停螞蟻集團上市的原因，指某金融數據平台早前遭監管當局約談，暫停上市，實質是要防範系統性風險於「事前事中」。他續稱，如果單一金融數據平台佔有的市場份額過大，可能會導致大量的信貸壞賬，以某平台為例，它與多家銀行合作形成數萬億元貸款。如果系統風險爆發而令政府不得不救，則納稅人恐會損失。

他認為，改善之道，可以是限制與單一平台合作的銀行數量，讓多家平台按同樣的條件做類似業務，需要在效率和風險之間做出平衡，防止贏者通吃、大而不能倒。

樓繼偉又說，金融要回歸本源，服務實體經濟。金融亂象對國內大循環有很大危害，而治理金融亂象現時仍未完成。在美國金融政策外溢性導致外部市場波動性明顯加大背景下，中國需要保持定力，去槓桿治理亂像的方向不能動搖。

出席同一論壇的銀保監副主席曹宇發言時亦提到，金融創新必須在審慎監管前提下進行，將是否有利於支持實體經濟、是否有利於防範金融風險、是否有利於保護投資者合法權益作為衡量標準。

自上周五起，百度、騰訊理財通及攜程金融的「銀行產品」和銀行存款頁面均已陸續關閉或下架，當時已有傳媒引述國有大行知情人士稱，類似的互聯網存款產品，主要問題涉及跨地區吸收存款，突破銀保監原本針對中小銀行的地域限制；另外，若攬儲利率太高，容易資產和負債方發生中長期利率低於中短期利率的利率倒掛現象，埋下風險。