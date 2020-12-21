羅冠聰稱決定在英國申請政治庇護

涉嫌觸犯國安法而被通緝的羅冠聰在網上向支持者報平安時，對未有機會好好跟父母道別而倍感痛苦。（羅冠聰面書網頁截圖）

流亡英國的香港民運人士羅冠聰今晚表示，他已被當局列為國安法下的通緝犯，日後若要續領香港護照，必須進入中國大使館辦理，無異“自動送中”，因此他決定在英國申請政治庇護。

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據中央社今天報道說，羅冠聰說決定在英國申請政治庇護。前香港立法會議員羅冠聰今天在臉書（Facebook）發文表示，中共官媒喉舌將他列為國安法下的通緝犯，印證香港一日被暴政籠罩，他便無法重回家鄉。據羅冠聰說，“日後若要續領香港特區護照，便必須進入中國大使館辦理手續，與“自動送中”無異，也許當時我便立刻被中共‘法辦’了”。

羅冠聰指出，假使自己再不行動，就只能成為一個沒有護照、身分的人。因此經歷一連串思想掙紮後，決定在英國申請政治庇護（Asylum Seeking），成為流散在全球各地的其中一位香港人。他強調，即便自己做為其中一位擁有媒體資源的流亡者，他和其他申請者都會走過英國同樣嚴謹且高門檻的政治庇護審批程序，了解到當中的繁複以及問題。

據羅冠聰說，這些經歷讓他更能向英國政府就如何便利香港手足提供意見，並再次透過他的個案來引起英國政界上下對香港流亡者的關注。在他的倡議工作中，如何能令在英國的手足、香港人得到更適切的援助，佔據了很重要的部份。

羅冠聰並強調，無論身在何方，他永遠都不會放棄香港人的身份，也會為這個代表着意志、勇敢、追求自由的身分而自豪。“香港人面對強權的戰鬥，亦不會因為我們被逼離開家鄉而止息。”

他在文末提到，身處海外，自己唯一能回報香港的只有永無休止地向政權纏鬥。“縱使天空依然黑暗，我們仍不能熄滅內心的火光。希望在世界各地的手足都在冬至平安，凝聚成更重要的力量，守護着香港的文化、價值。”

據中央社說，中國官媒央視7月31日報導，香港警方依涉嫌違反“港區國安法”，正式通緝6名逃往海外的“亂港分子”，包括羅冠聰、獨立聯盟前召集人陳家駒，及華府遊說組織“香港民主會”（HKDC）執行總監朱牧民等人。