菅義偉首相強調為防衛釣魚島配備大型巡視艦

日本首相菅義偉在12月21日，在出席強化海上保安廳體制的相關閣僚會議上，在談及2021年度預算案時指出：為了使守衛我國領海的海上保安官完成崇高的使命，將積極利用這次預算，在尖閣諸島和領海警備上配備大型巡邏艦。

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菅義偉首相指出：中國海警船在釣魚島水域進入日本的“領海”水域和中國漁船在大和堆持續進行大量捕魚，圍繞我國周邊海域的形勢變得越來越嚴峻。

希望海上保安廳為首的相關省廳齊心合力，為確保海洋的安全全力以赴。具體地講：除了大型巡邏船的配備以外，為了確保人才的培養，也要切實推進與大型訓練艦相關教育關聯設施的擴充。並強調將支持在南海面臨中國強力的海洋活動的東南亞諸國的人才培養。

另據報道：根據第11管區海上保安部的報道，在釣魚島周邊海域外側毗鄰區，17日，有中國海警局兩艘海警船“海警1410”和“海警2302”在釣魚島連續兩日航行。

另據報道：沖繩縣議會21日在11月的例會上最後的總會上，對中國國務委員兼外交部長王毅有關釣魚島主權的問題的發言，通過了向中國政府抗議的決議，並通過了向日本政府發出的意見書，對於茂木敏充外相沒有對於王毅的發言進行反駁和批判表示遺憾。

抗議決議是發給中國國家主席習近平的。

11月24日，茂木敏充與王毅在舉行會談後舉辦聯合記者會，首先發言的是東道主茂木敏充，他介紹了日中間在恢復商務往來等方面達成共識的事項，並就釣魚島強指出：“說明了日本的立場，在強烈要求中方採取積極行動的同時，也確認了今後雙方也將就此進行溝通。”

隨後王毅以“茂木外相也有提到”作為引言接着談起釣魚島問題。他說： “最近，一些來歷不明的日本漁船頻繁侵入釣魚島敏感海域，中方不得不作出必要反應。對於這個問題，中方立場是明確的，我們將繼續堅定維護自身主權。”