中國大推反壟斷 有人質疑稱馬雲不壟斷中國經濟搞不起來

中共高舉“反壟斷”大旗箝制網絡巨頭擴張，成為既定政策。不過一篇題為“你不讓馬雲、馬化騰壟斷，中國經濟搞不起來”的文章，近日在中國網絡上廣為流傳。據中央社說，該文隨即被網管刪除。

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據中央社今天報道稱，網文質疑反壟斷：馬雲不壟斷，中國經濟搞不起來。約在中央經濟工作會議閉幕前後，中國網絡上開始流傳一篇題為“你不讓馬雲、馬化騰壟斷，中國經濟搞不起來”的短文，引起不少討論。

該報道說，中共11日舉行的政治局會議，首度將“反壟斷”定為2021年起的工作重點；而18日閉幕的中央經濟工作會議，正式將“反壟斷”列為2021年工作要項；21日，中國全國人大常委會更宣布，2021年將修訂“反壟斷法”，正式執行這一政策。

中國網上題為“你不讓馬雲、馬化騰壟斷，中國經濟搞不起來”的短文，引起不少討論。根據資料及相關消息，這篇短文，事實上是中國經濟學者張五常於2018年9月接受中國國家市場監督管理總局邀請，在廣州發表的演講內容。若搜尋張五常及相關關鍵字，目前還能顯示部分內容。這篇網傳短文所引述的演講內容為，每個人都希望自己是個壟斷者。讀書跟你競爭，怎不想壟斷呢？獎金我想要不讓你拿，市場也一樣；但說要公平競爭，競爭怎可能公平呢？考試我10次贏你9次，怎可能公平？

短文指出，公平競爭是指“遊戲規則要公平，勝負、能力本身是不公平的”，這才是人類進步的根源。回頭看中國的發展，永遠都是“爭取壟斷”。鄧麗君唱歌，她是壟斷者，有獨特之處。你看馬雲、馬化騰，都是壟斷者，“你不讓他們壟斷，經濟就搞不起來”。

據中央社說，這篇短文在網絡上流傳後，引起不少討論，正反意見分歧。有網友認為，中國身為社會主義，的確不應讓資本家坐大，並掌控跨領域資源，張五常的理論經不起推敲；但有網友指出，中國的網購、及網絡平台能夠發達，行動支付能獨步世界，馬雲、馬化騰的貢獻不應被磨滅。也有網友直指，馬雲、馬化騰和王健林一樣，都是“韭菜”，只不過是“比較大的韭菜”，但都逃不過被割的命運；還有人質疑，如果讓官方經營阿里巴巴和騰訊，能有這般成績嗎？