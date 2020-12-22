中國第二艘075型兩棲攻擊艦試水

中國第二艘075型兩棲攻擊艦最新照片曝光。根據中國海事局最新航行警告顯示，周二海試船編號為“H24”，而此前首艦075海試時，船隻編號為“H23”。有軍事專家預測，該艦或於今天周二（22日）海試。

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據東網今天報道稱，解放軍第2艘075型兩棲攻擊艦最新照曝光，傳今海試。消息說，中國近年大力發展海上軍事實力。解放軍第二艘075型兩棲攻擊艦的最新照片在網上流傳，軍事專家預測，該艦或於周二（22日）海試。

報道引述外媒消息，最新衛星圖顯示，首艘075型兩棲攻擊艦停泊於面向南海的海南三亞海軍基地。該基地正在增建兩座可容納航母的船塢。同時，第二艘075型兩棲攻擊艦最新照片曝光。

據軍事專家指出，中國海事局最新航行警告顯示，周二海試船編號為“H24”，而此前首艦075海試時，船隻編號為“H23”，結合近日第二艘075照片曝光，因此推測第二艘075於周二進行海試。今年4月，該艦在上海下水。

東網引述資料顯示，075型兩棲攻擊艦是解放軍海軍最大的兩棲戰艦，排水量達36,000噸，可搭載包括直9、直10、直18、直20等各型直升機，以及登陸艇、裝甲車等。早前有消息指，075首艦已進行多輪海試，預料明年初服役，提升解放軍登陸及兩棲作戰能力。