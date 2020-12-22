兩岸以外人士入境澳門 檢疫期延長至三周

隨着英國出現變種病毒以及多個地方出現完成 14天醫學觀察後出現確診的個案，澳門政府即日加強檢疫措施，決定由昨(21日)晚10時起，要求入境前兩星期曾到訪中國內地和台灣以外地區者，即包括來自香港及英國等地的旅客，須在酒店接受「集中隔離醫學觀察」21天，較原來的檢疫期多七天。

廣告 繼續瀏覽後續

出席昨天記者會的仁伯爵綜合醫院羅奕龍醫務主任又公布，現時正在澳門接受隔離檢疫的旅客，其隔離期亦實時延長至21天；而在新措施生效前完成隔離，但入境未足21天的旅客，則須接受七天自我健康管理，其間健康碼會轉為「黃碼」，即不可到醫院等公共場所，並須於入境後第20天接受核酸檢測，結果陰性才會變為可自由活動的「綠碼」；對於急需離開澳門者，在最後七天的「自我健康管理」期間，若檢測結果呈陰性，可於48小時內離澳。

同時，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，由香港進入珠海而未足21天者，不能進入澳門；而一些到過中風險地區人士進入澳門者，其健康碼將轉為其他顏色以資識別。

澳門防疫工作備受讚賞，截至昨日，已連續267天無本地武漢肺炎病例，連續178天無境外輸入病例，累積46宗病例亦已全部出院。