美國發布中俄軍方關聯實體名單 北京批錯誤

針對美國發布與中俄軍方關聯實體名單，中國外交部新聞發言人汪文斌周二表態敦促美國停止錯誤行為。美國特朗普政府周一公布了一份與中國和俄羅斯軍方有關聯的公司名單，將限制它們購買一系列美國商品和技術。

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據路透社今天報道，美國發布與中俄軍方關聯實體名單，中國外交部敦促美國停止錯誤行為。中國外交部新聞發言人汪文斌周二在外交部舉行的例行新聞發布會上稱，一直以來美國濫用國家安全名義打壓外國企業，這損害了包括美國人民在內的所有人利益，並敦促美國停止錯誤做法。

美國特朗普政府周一公布了一份與中國和俄羅斯軍方有關聯的公司名單，將限制它們購買一系列美國商品和技術。據路透社稍早於上個月的一項報道稱，美國商務部起草了一份與中國或俄羅斯軍方有關聯的公司名單，引發中國的譴責。