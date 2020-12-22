美國限103間中俄實體買商品和技術 港府飛行服務隊亦列黑名單

美國商務部公布，把58間來自中國和45間來自俄羅斯的公司或機構列入實體黑名單，指上述實體與當地軍方有聯繫，故此會限制上述實體購買美國的商品和技術，中國被列入黑名單的，主要是與航空航天工程有關機構，而被指與12名港人潛逃台灣途中被中國大陸海警截獲事件有關的香港飛行服務隊，以及由香港富商李嘉誠創立的長和系的子公司 - 和記奧普泰通信技術有限公司亦在黑名單上。

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外電早前報道美國正在草擬有關黑名單時，中國外交部已嚴厲批評，預料這份比草擬名單短的正式名單會令已經緊張的中美關係更加緊張，令特朗普班子遺留下來的反中共策略難以在下任總統拜登繼任初期改變。

美國商務部21日在網頁公布根據新定義而制訂的首份軍事終端客戶(Military End User，簡稱MEU)名單，部長羅斯(Wilbur Ross)指出，這個新程序有助出口商、再出口商及國內轉口商篩選客戶，判斷是否包括軍事終端客戶。任何美國公司欲與被列入黑名單者交易，均須就有關貨品先取得商務部及其下的工業安全局發出的批准牌照。

為應對中國國防事業的「軍轉民」，美國擴大軍事終端客戶定義，把支持及為維修、生產軍用物品作出貢獻的任何人或實體納入為軍事終端客戶，而不光是指軍隊和國民警察。

商務部指出，美國和全球夥伴共同合作，打擊中國、俄羅斯及委內瑞拉為破壞美國軍事計畫而動用美國技術至關重要，包括被美國國防部確定與中共軍方有關的實體。

從商務部的名單(https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/12/commerce-department-will-publish-first-military-end-user-list-naming)可見，受限制的中國機構和公司主要與航空和電子技術有關，例如航天動力技術研究、中國航空發動機集團有限公司屬下八所機構等，而有關公司或機構遍及北京、新疆、西安、上海、瀋陽、蘇州、貴州、廣州、河南、湖南及成都等地。

另外，香港的政府飛行服務隊及和記黃埔首次進軍中國信息產業而在重慶創建的和記奧普泰通信技術有限公司亦在名單上。商務部的公布沒有解釋個別機構或公司為何被納入名單，但港府飛行服務隊的定翼機曾在12名港人於8月潛逃台灣而被中國海警截獲的水域上空盤旋，被質疑是協助香港警方監視12人到接近中國水域，讓大陸公安採取行動，儼如將港人「送中」。然而，港府否認有關指控。

根據路透社報道，上述名單較之前草擬的少了十多間，包括中國商用飛機有限責任公司、科羅拉多的弓箭電子公司的香港子公司及以德州為基地的TTI Inc已被剔出正式制裁名單。