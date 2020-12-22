香港今起禁曾留英人士入境 專家稱太遲 促留意法比荷丹疫情適時禁飛

繼全球逾四十個國家因應英國出現傳播力高七成半的變種武漢肺炎病毒而向英國「封關」後，香港亦由今天起禁止過去14日曾逗留英國逾兩小時的任何人士入境，變相對英國「封關」，而國泰航空公司亦即日停飛英國，直至明年1月10日。但本月以來，已有5053人由英到港，以香港輸入武肺病例有兩成來自英國計算，有專家直指港府反應太遲，又指荷蘭、法國、比利時及丹麥等歐洲國家已出現英國輸入變種病例，促請港府密切關注，適時採取禁飛措施。

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至於趕及在昨天或本月2日期間由英國抵港人士，在完成14日檢疫後，須額外強制留家7天，直至第19日或20日有第3次陰性檢測結果，否則會被罰款5000港元(下同，摺合約527歐元)。港府抗疫專家之一的袁國勇表示，英國9月或10月已出現變種病毒，目前已有二千宗確診，故早已建議港府延長檢疫期至21天，現時推出已是遲了。

食物及衛生局局長陳肇始昨(21日)早在記者會上表示，過去兩周，香港有80宗輸入病例，當中17宗來自英國，即英國占輸入病例的比例達21%，而英國變種病毒來勢洶洶，加上不少香港留英學生會回港渡假，故須對英國實施疫情以來最嚴厲的規定，「儘力做到滴水不漏。」她形容，香港疫情處於「最嚴峻、最關鍵時刻」，未來兩周疫情發展除視乎能否堵截英國變種病毒輸入，亦視乎市民能否減少跨家庭慶祝聖誕和新年。

一同出席記者會的香港大學醫學院院長梁卓偉表示，暫時沒在英國輸入個案發現變種病毒株，會分析本月英國抵港者的確診樣本。他續稱，根據港大團隊推算，變種病毒傳染力較現有病毒株強75%，一旦輸入香港，可令疫情惡化。

隨着港府宣布向英國「封關」至另行通告，國泰航空宣布，實時暫停往來英國航班，直至明年1月10日，旅客可以更改機票、把機票轉成為國泰信用額或申請退款。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目表示，英國的變種病毒早前已流入荷蘭、比利時、法國及丹麥等國家，促請港府須因應當地疫情隨時更新條例，限制部分國家的旅客抵港。他更認為，港府應把檢疫期由14天延長至21天，並考慮在最後七天的檢疫期內，加密旅客檢測次數，儘早找出確診個案。

香港昨天新增85宗武肺病例，7宗屬輸入個案，令病例增至8237宗。由於每天新增病例仍在高位徘徊，港府宣布，現時的社交距離措施將延至明年1月6日，包括2人限聚令和公務員在家工作等安排。港府抗疫專家許樹昌認為，若未來一周的確診宗數仍是高雙位數，源頭不明比例高，市面人流仍多，港府便須考慮縮短商店營業時間、關閉非緊急商店，最後甚至要考慮儼如禁足的居家令。