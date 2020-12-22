香港撥55億元資助因疫情勒令停業行業 議會大罵但卻迅速通過申請

香港防疫抗疫工作一向被批評為太慢太少，近日更出現有長者在等候檢疫期間死亡事件，但港府向立法會申請涉及64億港元(下同，摺合約6.8億歐元)的第四輪抗疫基金撥款，仍獲議員質詢7小時後，以絕大比例通過。港府預計，撥款中的55億元可望在明年1月起分兩期資助因疫情而被勒令停業的行業。

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港府為透過減少人流而達到防疫效果，勒令美容院、健身中心及派對房間等行業停業，而食肆則須於晚上6時後禁止堂食，其餘時間亦只准兩人同桌，以致收入大受影響，以致原本表示不會再資助僱主保就業的港府改變決定，申請第四輪防疫基金，在64億元的撥款中，涉款55億元的19項資助，會用以資助上述受政府措施影響的行業。

自民主派議員集體請辭後，立法會幾乎只餘下建制派議員，他們在昨日的財務委員會上，紛紛指責港府。當中，左派工聯會議員麥美娟和經民聯的林健鋒指出，港府推出這一輪基金前，沒有諮詢工會和業界意見，以致未能幫助有需要的市民，包括中小企，以及須接受強制檢測而「手停口停」的市民、跨境司機、文康導師等，強調港府必須提出有效措施，以及有針對性地協助有關行業的從業員。不過，工聯會三人最終只是投棄權票，而林健鋒則投贊成票。

另外，自由黨黨魁鍾國斌在會上批評美容、按摩業沒有感染群組卻被勒令停業，指責港府不理解情況。對此，政務司長張建宗只是表示，要求美容業停業是痛苦的決定，聲稱明白業界在防疫措施方面已做到「加零一」，但為減少人流，需要忍痛制止。鍾最後缺席投票。

張建宗響應其他議員批評時未有作出承諾，甚至是有議員要求張為多項檢測延誤事故向市民道歉，包括有人提交樣本後十天仍未收到檢測報告、有等待送檢疫市民在家中等候三天後逝世，張建宗亦只是重申，向死者家人致以深切慰問和感到難過。

最後，撥款以32票贊成、1票反對、3票棄權下獲得通過。而謝偉俊和民建聯主席李慧瓊等5名議員則缺席投票。