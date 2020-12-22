香港警方國安法搜捕反送中中槍中學生 曾志健藏身香港或已流亡撲朔迷離

香港中學生曾志健去年10月參加“反送中”運動期間遭防暴警察槍傷，其後被起訴一項參與暴動罪及兩項襲警罪。，但他今天沒有如期出庭，法庭向他發出拘捕令。今年10月有4名“反送中”運動示威者曾進入美國駐港澳總領事館尋求庇護，但遭拒絕，其中一人是中槍學生曾志健，他目前正在某處匿藏。中央社引述幫助流亡海外港人的英國組織“Friends of Hong Kong”今天發表聲明，指去年10月在“反送中”示威中槍的學生曾志健與他人正在流亡，自由地生活。

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港反送中中槍學生失聯 法庭發出拘補令

最新更新：2020/12/22 16:40

據中央社今天引述消息報道，香港中學生曾志健去年10月參加“反送中”運動期間遭防暴警察槍傷，其後被起訴，但他今天沒有如期出庭。今年19歲的曾志健於去年10月1日在荃灣參加“反送中”示威時與防暴警察發生衝突，期間他試圖反抗及攻擊防暴警察時，遭對方開槍射中左胸。

曾志健其後被起訴襲警及暴動罪，案件去年10月聆訊時，他曾經出席，但案件今天再次在區域法院審理時，他沒有出庭，遭法庭發出拘捕令。根據警方的資料，曾志健自10月24日向警方報到後便失去影蹤。

同案另一名被告香港理工大學博士生邱宏達被控暴動罪，辯方申請押後至明年2月2日審理，以便與控方商討相關事宜，獲法官接納。

該報道引述英文南華早報今天消息，今年10月有4名“反送中”運動示威者曾進入美國駐港澳總領事館尋求庇護，但遭拒絕，其中一人是中槍學生曾志健，他目前正在某處匿藏。曾志健接受該報訪問時證實在某處藏匿，但沒有透露藏匿地點。

消息說，今年10月有4名“反送中”運動示威者曾進入美國駐港澳總領事館尋求庇護，但遭拒絕，其中一人是中槍學生曾志健，他目前正在某處匿藏。

據英文南華早報今天說，沒有出庭的曾志健以視訊方式接受了該報訪問，但對方沒有透露身在何處，而該報也沒有說明曾志健沒有出庭的原因。據消息說，在訪問中，曾志健證實10月27日與另外3人進入美駐港領館尋求庇護，但遭拒絕；遭拒絕後令他感覺“從天堂走向地獄”，而他當時十分擔心遭當局以港區維護國家安全法起訴。

據曾志健說，去年他受槍傷時，港區國安法不存在；有了國安法後，當局的壓逼加劇，香港局勢愈來愈差，他不能再留港。該報引述曾志健回憶說，他們試圖進入美領館的前一天，曾與美領館職員溝通，獲得的訊息是館方會“開門”給他們。

此外，他們4人原先計畫與前學生動源召集人鍾翰林於當天早上進入美領館的，但鍾翰林當天遭警方逮捕，以致他們一度放棄計畫。

曾志健說，其後他們與某方通話後，對方鼓勵他們不要放棄計畫，於是他們進入美領館，但一個小時後，館方表示不能幫助他們，要求他們離去。

該報道說，10月27日早上，警方拘捕了鍾翰林等3名前學生動員成員，指他們違反港區國安法。

據中央社今天報道稱，海外組織指中槍港生曾志健正在流亡。

幫助流亡海外港人的英國組織“Friends of Hong Kong”今天發表聲明，指去年10月在“反送中”示威中槍的學生曾志健與他人正在流亡，自由地生活。Friends of Hong Kong今天下午透過臉書代曾志健發表聲明強調，為了抵抗極權而做的所謂罪行，任何刑罰都不應被接受，“認罪和坐牢都不應出現在我們的選擇之中”，他們一定會找方法繼續奮鬥下去。

據聲明表示，曾志健和他的戰友曾在10月27日到美國駐港澳總領事館求助，“他們正在流亡，自由地生活中”。

中央社引述該聲明又指出，曾志健的女友在“Friends of Hong Kong的”協助下，正在英國展開新生活。