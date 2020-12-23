傳禁香港地區民意代表選特首 民主派：反映北京要絕對控制 料逾百人會遭DQ

中國人民代表大會常委會正於北京舉行會議，法工委正副主任均拒絕響應會否討論報傳取消117名區議員選舉香港特首的權力一事，但有香港民主派區議員表示，北京取消負責選舉特首的選舉委員會中的區議會議席是意料中事，反映北京要絕對控制特首選舉，不惜以削弱特首代表性作代價；並預料最終會有超過一百名區議員會被取消區議員資格。

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負責提名香港特首選舉及投票的選舉委員會，現時由來自四個界別的1200人組成，當中政界的300人中，117人來自全港18區區議會，過往一直由建制派把持，但由於民主派在去年底的區議會選舉中取得超過八成議席，令民主派可能全取相關議席，加上民主派人士循其他界別晉身選委會，令民主派可能掌控近500張票，對特首人選有巨大影響力。其後已有政界人士預料，北京會更改選舉制度以鞏固其控制權。

及至昨日，數個建制派傳媒引述消息人士稱，北京有意取消特首選委會中的區議會選委議席，並要求區議員宣誓，不符合資格者將被取消區議員資格。正於北京舉行的人大常委會會議將會討論有關事項。

對於相關未經證實的消息，仍然保留油尖旺區議員身份的前立法會議員塗謹申表示，風穴來風，未必無因，相信是有人在醞釀事件，認為這是北京政府欲對選委會把持絕對控制權，以確保他們的「祝福」人選可以勝出，但代價是代表性受到削弱。他解釋，而由於過往區議員以建制派佔多，北京亦欲藉由三百萬選民選出的區議員互選代表加入選委會以增加特首的代表性，故此便有區議員代表港人選特首的安排，但中國官員現時只要求絕對控制，於是便撕破臉皮，根本不會管有關措施會令選民人數減少，造成民主倒退，總而言之，就是中共自己「玩曬」。

另外，亦有報道引述消息指，人大常委會將處理區議員資格問題，訂明區議員需要宣誓，並預料會有大量民主派區議員會被指未能符合宣誓內容而遭褫奪資格(DQ)，空缺由港府委任人士填補。對此，荃灣區議員岑敖暉今早在電台節目表示，這是預料中事，相信北京會勢在必行，藉此撲滅反對派在體制內的聲音，確保安全係數提至最高。

岑敖暉預料，可能會有過百名區議員被褫奪資格，但他嘲笑北京針對區議員是太看重他們，因為區議會只是一層諮詢架構，區議員難以危害國家安全，若當局取消民主派區議員的資格，只反映當權者不能容納半點反對聲音，是要趕盡殺絕。

他憂慮，若由委任人士出任區議員，居民意見將被忽略，因為委任區議員只須向委任他們的負責，而不是選民。

另一民主派區議員袁嘉蔚亦在電台節目中表示，港府一直在「搬紅線」，早已預期難以完成4年任期，而觀乎北京和香港政府的不斷打壓異見人士，並透過拒發資源來營造民主派區議員無用的錯誤印象，認同議會路線難以再走下去。

她估計，一旦被取消區議員資格，將會對居民產生巨大影響，包括缺乏資源繼續跟進手上的個案，但她仍然會努力以可行方式繼續服務市民。