民調：港人身分認同高位下降 學者料與國安法和移民有關

香港民意研究計畫的持續調查顯示，按認同感、重要性或認同指數排名，自認是「香港人」的比例在各種身份認同中繼續排首位，但認同指數下跌至79.5分，但自認是「中國人」身份的認同指數並無因此上升，只維持在54.9分，而對「中國人」的重要性評分更只有5.4分，是2008年有紀錄以來新低。負責調查的學者估計，《港區國安法》的落實令年輕人自覺沒有前途，亦令移民人數增加，以致港人的身份認同下跌。

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根據英國內政部的最新公布，今年頭三季有424人入籍英國，接近去年全年人數，但以每季有百多二百人入籍推算，今年入籍英國的全年人數不會少於500，肯定是近五年之冠。此外，向英國申請庇護的人數亦由去年第四季起激增，而今年首三季已有44宗，較去年全年的13宗多逾兩倍，近八成更是在國安法落實後的第三季提出申請，當中一名申請者是18歲以下少年，而前香港眾志主席羅冠聰則是最新的申請者，並未包括在上述數據中。

香港民研在本月上旬以隨機抽樣方式訪問1009人，結果顯示，若將「香港人」和「中國人」身分對立提昭方式，讓市民在四種表述中選擇自己最認同的身分，最多人最認同的身份是「香港人」，有44%；其次是「中國的香港人」(25%)；餘下是「中國人」(15%)及「香港的中國人」(14%)。換言之，有近七成受訪者認為自己是廣義的「香港人」，較半年前下跌六個百分點；而認為自己是廣義的「中國人」的，只有近三成人，較半年前上升五個百分點。

若以獨立身份提問，結果顯示，無論是按認同感、重要性或認同指數排名，「香 港人」身分仍然高踞首位，若把有關數據訂定「認同指數」，以100 分為滿分，則「香港人」的身份認同指數是79.5分，其後依次是「亞洲人」(70.1分)、「世界公民」(66.5分)、「中華民族一分子」(60.7分)、「中國人」(54.9分) 及「中華人民共和國國民」(49.3分)。與半年前對比，只有「香港人」 身份的各項指標錄得明顯下跌。

對於「香港人」身份認同指數較半年前下跌3.6分，出席記者會的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華博士估計，香港過去半年最重大的事件是《港區國安法》的落實，此法令三十歲以下的年輕人自覺沒有前途，而英國內政部昨日公布的數據亦顯示，港人申請入籍和政治庇護的人數均有上升，今年頭三季的總和已等於去年全年人數，相信政治因素和國安法是港人身份認同下跌的原因。

他更指出，在這項調查開展時的2008年，自認是「中國人」的人數比例略略高於自認是「香港人」的比例，但十多年下來，不單情況逆轉，而且自認是「香港人」的比例已較自認是「中國人」的高約25個百分，這都是拜政權及其操控的媒體把兩種身份對立而造成排斥的結果。

出席同一記者會的另一名大學副教授鍾偉強亦指出，值得注意的是，「香港人」和「中國人」的身份認同一般是一升一降的互補現象，但今次卻是例外，港人身份認同下降之餘，中國人的身份認同卻未見上升。但他不願猜度港人身份認同下降的原因。