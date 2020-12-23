特朗普否決國防授權法案 稱法案是送給中俄的"禮物"

美國總統特朗普周三否決了參議院通過的國防授權法案。特朗普稱，該法案是送給中國和俄羅斯的"禮物"，與美國優先的國家安全及外交政策背道而馳。

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法新社消息，特朗普周三行使總統否決權，否決了參議院以壓倒性多數通過的2021年財政年度的《國防授權法案》。特朗普表示，"這項法案沒有包括關鍵的維護國家安全條款，與我的政府以美國優先的國家安全及外交政策背道而馳"。特朗普表示，這項法案是送給中國和俄羅斯的"禮物"。

特朗普此前曾在推特上指中國是美國國防授權法案的最大贏家，並威脅將否決這項法案。 總值7400億美元的國防授權法案有多方面涉及中國，其中確定啟動的“太平洋威懾計畫”被視為旨在威懾中國，加強美國在亞洲的防禦姿態。

法案於本月11日在參議院通過後，特朗普有10天的時間決定是否要簽署成法，否則法案在10天後自動生效，無需特朗普簽署。 法案在參眾兩院獲得超過三分之二的議員支持，足以推翻特朗普的否決權。

另外，特朗普周二威脅稱，不會簽署一項8,920億美元、包含美國民眾急需的援助金的新冠紓困議案，他稱該法案應該進行修改，提高刺激支票的金額。

美國政府的運作在12月28日之前依靠臨時撥款，等待2021財年1.4萬億美元的聯邦支出獲得通過，這也是該法案的一部分。 如果不能通過另一套權宜法案，或者是推翻特朗普對該立法的否決，可能導致政府部分關門。

特朗普表示，他希望國會將對單人的補助金額提高至2,000美元，對夫妻的補助提高至4,000美元，而不是目前法案中“低得可笑的”向每個人提供600美元補助。 特朗普還抱怨在這項為美國政府撥款的法案中有一些其他支出。