英國發現南非新變種病毒更具傳染力

英國周三新增3萬9千多人確診再創新高。英國宣布，英格蘭東部和東南部更多地區從周六起實施最高的第四級疫情防控措施。 英國又發現南非新變種病毒，同樣更具傳染力。德國實施強制封鎖一周後，單日死亡人數近千創新高。

廣告 繼續瀏覽後續

英國周三新增新冠病毒死亡691例，確診人數再度突破3萬人。英國衛生大臣漢考克表示，新的變種病毒正以危險的速度傳播，他宣布更多地區從26日起實施最高的第四級疫情防控措施。這些地區包括英格蘭的薩塞克斯郡、牛津郡、諾福克郡和劍橋郡等，將影響600萬人，令居住在第4級警戒地區的人口增至2400萬人，約佔英格蘭總人口的43%。

另外，英國又新發現一種來自南非、更具傳染力的新變種病毒，讓南非從一天新增3000例確診暴增到一天9500例。英國政府已對南非祭出旅遊禁令，並呼籲過去2周到過南非的人自我隔離。

英國此前發現2019冠狀病毒疾病變種病毒，傳染力增加70%。不過，英國衛生大臣漢考克周三下午召開記者會表示，在英國又發現了一種更具有傳染力的新變種病毒，感染的兩例都曾到過南非。

漢考克表示：這種新變種病毒非常令人憂心，因為它同樣更具傳染力，而且比在英國發現的新變種病毒更進一步突變。他表示，任何在過去2周到過南非，以及任何曾和這兩人有過接觸的人，都必須立即自我隔離。

據英國每日郵報報導，南非的新變種病毒相較於其他變種病毒，可能在年輕族群當中更具傳染力。現已發現新感染患者平均年齡較輕。 南非衛生部長姆希齊表示，新變種病毒似乎傳播更快速，但目前還無法得知是否會加重病情，以及是否會讓疫苗失效。 報導指出，南非目前有超過8500人感染住院，超越8月高峰期的8300人，其中多達90%感染新變種病毒。

另據法新社報道，目前已有近50多個國家禁止來自英國的遊客入境。而包括英國、德國、瑞士、土耳其、以色列等都已經禁止南非客機入境，試圖遏止病毒傳播。

另據法國衛生部周三晚間通報，法國周三新增確診近15000例，確診人口比例佔總人口的4.3%。在12月8日，這個比例曾一度達到6.4%。重症患者人數為1701人。新增死亡278例。法國衛生部門擔心，即將到來的聖誕新年假期會再創確診高峰。

另據德國政府周三通報，德國新增死亡病例達962例，創單日新高紀錄。德國16日起實施強制性封鎖政策，迫使大多數商店、理髮店和其他服務機構停業，各級學校停課。