許章潤稱家附近新裝多部監控探頭 形容被全方位伺候

自北京方面消息，清華大學法學院前教授許章潤近日撰文表示，自家居住小區最近安裝數十個監控攝像頭。

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據香港電台報道，許章潤以《我家門前探頭多》為題發表文章，指小區位於北京六環外，住所50米半徑內便有9個監控探頭。他引述安裝監控探頭的工人指，新產品除了能盯人，還能聽聲。許章潤形容被十面埋伏、百般體貼、千般殷勤、萬分周到，全方位侍候。他寫道，“因有一個探頭眺望西南，將寒舍撇開不管不顧，故爾至此共計九個探頭，十面埋伏，百般體貼，千般殷勤，萬分周到，全方位伺候。”許章潤的文章批評當局用納稅人的血汗錢安裝監控系統，設計監控探頭的科技公司、生產設備的上下游廠家、安裝系統的包工頭，都賺得盆滿缽滿，最後讓每個人都時時處處、春夏秋冬生活在鏡頭下。

許章潤稱，“我家門前探頭多，而一想到探頭後面有雙眼睛陰鷙森森地整天價兒在盯著你，在照看你，心裡甭提多舒服。有時候不免瞎想，那可能是雙倦怠渾濁的眼睛，因整天盯著熒屏而充滿血絲，也充滿怨憤。也可能明眸清澈，如同他或者她那稚氣未脫的臉龐，自認為明白這份工作的意義，為身為一顆螺絲釘納入這部龐大機器而自豪。更有可能的是一副飄忽的眼神，一顆恍惚的心神，一腔麻木不仁的精神，它們聚集堆砌於一具癡肥的肉身。但無論是哪種情形，那裡有一部機器在運作，那裡有一雙人眼在盯梢，則必定無疑也。”

此前，許章潤因言獲罪被指嫖娼遭開除教席，他早前否認指控，並聘請律師希望透過司法程序解決糾紛。近年一直遭當局禁止出境的他，其後獲美國哈佛大學費正清研究中心聘為研究員。