香港警隊國安處跨界查7案 團體質疑公正性和透明度

《港區國安法》生效後的頭五個月，警方以國安法罪名作出27次拘捕，涉及24人，但當中至少7宗與國安法無關的案件，卻是由擁有較廣泛而含糊權力的警隊國安處負責調查。人權組織「民權監察」指出，該7宗案件與去年起的反修例運動示威活動有關，部分更是在國安法生效前發生的，質疑當局執法的程序公正性和透明度。

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民權觀察昨天就《港區國安法》生效後的第三至第五個月的執行情況發表監察報告，以人民力量副主席譚得志一案說明警隊國安處以國安法賦予的巨大權力去調查與國安法無關的案件的問題，報告稱，被告譚得志所涉控罪與《港區國安法》無關，但案件卻由國安處負責，令人質疑國安處處理案件的範圍不清，令警隊可用國安之名任意搜查和逮捕；而當案件在法庭提訊時，法庭又應律政司要求轉介至國安法指定法官審理，結果被告不準保釋出外候審，令人對既有的訴訟程序和政策產生疑問。

民權觀察促請港府及司法機構儘快公開負責處理《香港國安法》相關案件的指定法官名單，交代委任指定法官的考慮原則，以及將案件分派予指定法官審理的程序及政策，認為這對維持公眾對司法程序公正及獨立的信心至為重要。

報告同時指出，國安法生效後，社會寒蟬效應持續不斷，並已漫延至私人商業活動，有商戶因產品的設計及政治立場而受到威脅，最終選擇暫停營運。