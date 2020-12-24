入境香港檢疫期最長可達28天 英國變種病例在港首現

因應在英國出現變種，亦有病例是在14天潛伏期後病發，港府修訂規例，賦權食物及衛生局長在未來一年內，可因應情況，把檢疫期由14日延長至不多於28天。另外，港府亦修例，授權食衛局長可批准緊急使用武肺病毒疫苗，並成立保障基金，以便經濟支持因接種疫苗後出現嚴重副作用而生計受影響人士。不過，有關安排是否獲得支持，端賴港人是否願意接種，而經過上次自願普及檢測反應未如理想，特首林鄭月娥拒絕為接種人數訂下目標，只強調已訂購足夠疫苗讓市民接種。

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經過重複測試，衛生防護中心昨(23日)午證實，兩名由英國返港的確診學生的病毒基因排序與英國的變種病毒脗合，是香港首次發現這種傳染力比一舨般武肺病毒高七成的變種病毒。患者於本月7日和13日乘機返港，與他們一起返港的三名同學，其病毒會再次檢測。

另外，林鄭月娥昨天傍晚率領一眾高官召開記者會，公布已成功洽購英國阿斯利康藥廠750萬劑疫苗，連同早前達成協議的中國科興滅活疫苗和中國復星與德國藥廠BioNTech合作的mRNA疫苗，即已訂購2250萬劑疫苗，供市民分階段接種。她透露，將儘快物色第四款疫苗，數量同樣是750萬劑，希望提供足夠香港兩倍人口使用。優先接種的，會是年滿60歲長者、長期病患者、醫護、安老院及殘疾院舍員工，中數可能達200萬至300萬人。

不過，優先人士接種的日期可能需要延遲，因為原先可望最先於下月抵港的中國科興疫苗，其在巴西進行的第三期臨床試驗數據需押後15天公布，港府抗疫專家之一的許樹昌教授今早在電台節目中指出，科興疫苗可能未能如期下月供港，估計最快也要等到明年2月才會到港，原訂2、3月開始接種的日期亦要延遲。

他續稱，由復星與德國藥廠BioNTech 合作研發的疫苗，現時看來較大機會最早到港。

對於有專家指，一個國家或地區須有七成人口接種疫苗方可有效控制武肺疫情，港府會否以此為目標？林鄭月娥拒絕為接種人數訂定目標，而許樹昌亦只是說，若只有少數人接種疫苗，小區仍然會有人不時受到感染，可能會出現區域性爆發，這對小區防控的幫助不大，呼籲市民盡量接種疫苗。

不過，網上仍有不少評論質疑中國製造疫苗的可信性，有醫護界人士更表明不會接種，甚至是香港大學醫學院院長梁卓偉昨日亦表示，不需強制醫護接種，但他給出的理由是，接種後亦不一定能保護不受感染，例如阿斯利康疫苗部分劑量的保護率達九成，但只是保護不發病，接種後不感染的比例只有57%。

港府9月時曾在北京的中央政府支持下展開自願性的普及小區檢測計畫，數次延長檢測日期到14天後，有接近180萬人完成檢測，與許樹昌期望有500萬至600萬人參與的期許相差甚遠，他在計畫前更表示，若只有百多萬人參與，作用不大。有評論認為，這是市民不滿港府的變相公投。