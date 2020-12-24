北京領導「高度關注」香港抗疫促「清零」 特首否認北京表不滿但即加強檢疫執法

被指是中國境內武漢肺炎疫情最嚴重的香港，其官員遭衛生健康委員會副主任雷海潮發話，「中央領導同志……高度關注香港疫情形勢和防控工作」，衛健委將支持港府早日使市民生活和經貿活動回歸常態。政界不少人認為這反映北京政府不滿香港特首林鄭月娥的抗疫工作，但她本人否認，聲言這是北京的中央政府對香港防疫工作的支持，並非是發出指示。不過，港府今早突擊到強制檢測社區執法，而特首和另一高官更破格先後到場視察，期望達到「須檢必檢 小區清零」。

廣告 繼續瀏覽後續

香港特首林鄭月娥本月中旬到北京述職的行程突然推遲之後，建制派傳媒紛紛指事件與中央不滿其抗疫防疫工作有關，及至前(22日)天上午，經傳媒揭露，公眾才獲悉港府二把手的政務司司長張健宗率領港府官員和抗疫專家赴深圳與衛健委官員會晤，港府於晚上發稿證實交流事宜，但內文強調張建宗對北京支持的感謝。部分傳媒則引述與會消息人士指，雖然建制派促請港府進行全民檢測，但中國官員沒有提出這要求，而是希望港府訂出疫症「清零」的計畫和落實細節。

事隔一日，衛健委發稿，指疫情交流會有四十餘名官員和專家出席，並引述與會專家指，認同戰勝疫情，「需要政府組織、科學防控和民眾參與」。而副主任雷海潮則表示，「中央領導同志十分關心香港市民的生命安全和身體健康，高度關注香港疫情形勢和防控工作」，衛健委將全力支持港府開展科學精準規範防控，早日使港人生活和經貿活動回歸常態。

林鄭月娥昨在記者會上被問及衛健委的言行是否表示北京不滿其抗疫工作時表示，這是北京因應她早前向中央政府尋求協助的持續支持香港措施，強調會議不是北京向她發出指示，至於盡快做到疫症在社區「清零」，則一直是港府目標，但她拒絕說明如何才算「清零」。