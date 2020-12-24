委託律師料12港人案元旦前後開審 但家人仍未有消息

12名港人涉嫌潛逃台灣時被大陸公安拘捕一事，深圳鹽田檢察院上周公布會正式起訴其中十人，受其中一名港人家屬委託的中國律師盧思位估計，案件應在明年元旦前後開庭，明年1月有審判結果，料會輕判，樂觀的話，所有被告可望在春節前被遣返香港。不過，家屬仍未接獲開庭日期，望當局至少在開庭前16日公布，以便他們通過檢疫到深圳旁聽。

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盧思位昨(23日)天撰文，指法院立案後，一審應在兩個月內有判決，「考慮到2月12日是農曆年春節等因素」，他估計案件會在明年元旦前後開庭，更不排除開庭當日宣判裁決結果。

他續稱，涉嫌偷越邊境罪的8名被告的官派律師將會做「輕罪辯護」，有關被告很可能面對拘役，即是在拘役所、看守所，而非監獄執行，期限會在6個月以下，更可能是關押多久便判多久，以致判刑後便刑滿，但可能要留在中國內地十天，確定檢察院和被告均不上訴才可回港。至於涉嫌觸犯組織偷越邊境罪的鄧棨然和喬映瑜，一旦罪成，實刑當然要在中國服刑，但上上之策是法院裁定被告判囚兩年但緩期執行，若中港雙方就如何在港執行緩刑達成司法協作，二人亦可回港，故此樂觀估計，所有被告會在春節前全部被遣送回港。

至於沒有被起訴而會舉行不公開聽證的兩名未成年港人廖子文和黃臨福，盧思位認為，按程序，犯罪的未成年人若有悔罪表現，檢察院可以在附加條件的情況下不予起訴，預料檢察院今次亦會如此，並把二人移遂送回港。

不過，至少三名家屬表示未收到開庭通知，有人前日向「官派律師」查詢，仍然不得要領。他們重申，主當局儘早公布開審日期，以便他們有足夠時間進行檢疫，建議的提早日期由開庭前16天到20天不等。