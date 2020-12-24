迫於北京壓力 蘋果中國商店大量下架遊戲

蘋果公司正將數千款遊戲應用從其中國平台上下架，此舉的背景是中國政府加大對遊戲內容的管控力度。

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《華爾街日報》說，據該報見到的一份內部通知，這家iPhone製造商本月提醒中國開發者，又有一批付費遊戲應用可能從其應用商店下架。今年早些時候，該公司已下架了數千款遊戲應用。

外國軟件開發商對蘋果公司這一調整表示遺憾，稱他們的遊戲很難在中國獲得批准。四年前，中國政府開始要求遊戲必須獲得許可才能發布，但在蘋果的應用商店中，開發者卻可以繞開這一要求。蘋果公司沒有說過為何存在這個漏洞，也沒有說明為什麼該公司今年開始堵住這個漏洞。

中央社華盛頓23日綜合外電報導，北京當局正在加大力道進行網路監管且加強內容控制及審查，其中包括要求貓途鷹Tripadvisor和其他100多款App從中國的蘋果商店下架。

根據追蹤全球App業務的Sensor Tower，蘋果的中國應用商店2019年有27萬2000款遊戲。到了2020年，至少刪除9萬4000款遊戲，遠遠超過2019年下架的2萬5000 款。

報導也指出，蘋果中國商店的遊戲營收成長似乎也已放緩。 據Sensor Tower公司估計，截至今年11月，蘋果公司在中國市場的遊戲收入成長14%，達到130億美元，2019年同期則成長了21%。

該消息說，被中國監管單位指違法的APP大多出自中國開發人員的應用程式。蘋果本月稍早在一份備忘錄中告訴開發商，付費遊戲和支援App內購買功能的遊戲必須在12月31日之前提交政府許可證明。

諮詢公司ChinaInApp執行長畢紹普（Rich Bishop）表示：「據我們所知，實際上只有一小部分遊戲能夠獲得許可。」

他還說，中國與美國及其他國家之間的貿易緊張局勢，使外國開發商拿到許可證變得更加困難。

批評人士對於蘋果遵守中國部分要求的決定提出質疑，認為這跟蘋果執行長庫克（Tim Cook）宣稱支持言論自由、隱私權和人權的主張背道而馳。