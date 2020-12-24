阿里巴巴在中國受調查 股票暴跌

象徵中國數字經濟成功的阿里巴巴，因 "涉嫌壟斷行為"而被中共政權盯上。中國國家市場監管總局今天12月24日宣布對馬雲創立的阿里巴巴集團展開調查，導致這個網上交易冠軍的股價大跌。

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中國國家市場監管總局今天12月24日宣布對馬雲創立的阿里巴巴集團展開調查。結果中國電商巨頭阿里巴巴的股價今天中午在港交所跌幅超過8%。

對於阿里巴巴被指責的內容，中國當局除了提供一份沒有說明的 "排他性協議 "之外，幾乎沒有提供任何細節。

這家被認為大到不能倒的電商巨頭 "承諾將積極配合監管部門的調查"。法新社12月24日報道說，56歲的電子商務巨頭馬雲是中國最著名的商人，在同胞們的眼中，他是 "自立創業 "的象徵。他在1999年創立的阿里巴巴是繼競爭對手騰訊之後的亞洲最大集團。今天北京宣布對阿里巴巴進行反壟斷調查，當局似乎決心要斬斷他的翅膀。

去年從阿里巴巴正式退休的前英語老師馬雲，自入秋以來就一直挫折不斷，他從11月初以來就再也沒有在公開場合露面，而他作為最大股東的全球在線支付領導者螞蟻集團的首次募股（IPO）也被極端取消。

習近平政權似乎決心打擊像阿里巴巴這樣的私人集團的壟斷傾向，阿里巴巴的網絡銷售平台被數以億計的中國人使用。

法新社引述中關村互聯網金融研究院分析師董希淼為彭博社做的觀察說 ，顯然，當局阻擋馬雲帝國這種“大到不能倒”的新實體的努力正在升級。

這場慘敗將可能使馬雲失去中國第一富豪的稱號，儘管他的資本估值仍高達580億美元。

在螞蟻集團公開募股上市的前幾天，馬雲在上海的一個研討會上曾公開批評本國金融監管機構的所作所為，馬雲的批評被認為由此得罪了中共政權。馬雲的這些言論讓他受到當局傳喚，自此後馬雲再也沒有出現在公開場合。螞蟻集團原定11月初的公開募股被叫停。這次募股原本預計將創下世界紀錄，凈收益為344億美元。