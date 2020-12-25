中國：要按“自身節奏”開展中歐雙方投資協定談判

中國與歐盟是否能在今年年底前達成投資協定的問題最近備受關注。在歐盟官員透露協議即將達成後，法國提出要將新疆人權問題與之掛鉤，而拜登陣營也向歐盟施壓，要求其暫停與中國的相關協議，而中國方面最新聲明表示將按照“自身節奏”開展談判。

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對於中歐雙方是否能於年內完成投資協定談判的問題，中國商務部周四晚間發表聲明稱：中歐是當今世界兩大重要經濟體，達成中歐投資協定不僅有利於深化雙邊經貿合作，對於全球經濟復蘇也具有重要意義。中歐投資協定旨在為雙邊投資提供更多的機會和良好的制度保障。協定的達成需雙方共同努力、相向而行。中方致力於推進高水平對外開放，將在維護好自身安全發展利益的前提下，按照自身節奏，開展對外談判，努力與歐方達成一項全面、平衡、高水平的投資協定。

法新社評論認為，這似乎意味着中國方面也在排出今年年底前與歐盟達成投資協議的希望。

2013年開始醞釀談判的中歐投資協議要讓歐盟企業在中國獲得與中企在歐盟的對等待遇，要求中方應保證尊重歐洲公司的知識產權，禁止強迫性技術轉讓，並對付給中國上市公司的補貼實行透明度規定等。布魯塞爾一名高級外交消息人士12月17日透露稱，歐盟據據已“原則上”同意與中國達成中歐投資協定，他表示，中國在多個領域做出重大讓步已換取歐盟的同意。報道稱，上周，他們已將一份126頁的草案送各成員國傳閱，除了有待解決的措辭問題外，草案已基本完成。

中國外交部發言人汪文斌周二也曾表示，中歐之間的協議將“為世界注入更多穩定性”。

該協議要在今年年底前達成的另一個時間點與德國有關。德國目前是歐洲理事會的輪值主席國，任期六個月，即將任滿。 «紐約時報»認為，德國總理默克爾和其他領導人一直在推動於今年年底前達成協議，而這項醞釀了近7年的協議仍是默克爾的一項首要任務，因為它將讓戴姆勒(Daimler)和大眾(Volkswagen)等公司能更好地控制在華業務。

中國國家主席習近平也直接進行了干預， 與默克爾和法國總統馬克龍進行了交談。據新華社對通話的官方報道，他對法國領導人說，“新形勢下，中歐合作的全球性和戰略性更加凸顯”。指出

«紐約時報»指出，長期以來，中國一直對允許外國企業在中國市場獲得更多准入持謹慎態度，但現在似乎急於在美國新政府上任前達成這項協議，因為擔心像拜登承諾的那樣，它將試圖結成針對中國政策和行動的統一戰線。對正在談判的協議的其他批評者估計，北京試圖通過更靠近布魯塞爾，試圖使歐盟脫離美國，在拜登上台前幾周達成協議。拜登的國家安全未來顧問傑克·沙利文（Jake Sullivan）周二暗示，候任總統對這項協議不滿意。希望歐盟可以等一等在做出決定。

另外，該協議在歐洲也遇到阻力，在周三對“世界”的採訪中，法國外貿及經濟吸引力部長弗朗克·里斯特（Franck Riester）將《巴黎協定》與中國批准了國際勞工組織（ILO）的所有公約聯繫在一起。關於禁止強迫勞動的內容。據人權組織稱，他與維吾爾族的案件有關。維吾爾族是中國西北部的一個穆斯林民族，其中一些人受到強迫勞動。北京拒絕這項指控。

德國媒體報道，歐盟與中國就一項投資協議的磋商在最後階段陷入停滯，因為中國對核能提出額外要求。歐盟國家對核能問題存在分歧，因為這方面的投資可能使得敏感的基礎設施被中國控制。但中國外交部發言人稱談判目前進展順利，並指出這個消息是假新聞。

«紐約時報 »還指出，，在協議即將完成之際，一群研究中國的歐洲學者寫了一封公開信：認為，“從協議簽署的那一刻起，歐洲不僅在對未來競爭力至關重要的問題上失去影響力，還將失去從人權到燃煤電廠的未來等基本價值觀問題上的影響力。”