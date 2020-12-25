形容2020泰山壓頂 習近平年終總結聽取政治局成員自我批評

中共中央12月24-25日召開“民主生活會”，”進行自我檢查“，“開展批評與自我批評”，不過，這次會議是由總書記習近平“聽取"政治局委員“相互批評”及“自我批評”，要求政治局率先學懂習思想。『北京之春』榮譽主編胡平形容這是“我批評，你們自我批評”。

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從會議報道看，習近平一人高高在上，其他”中央政治局的同志逐個發言，按照要求進行對照檢查“。檢查什麼？核心要旨仍然在於是否對習忠誠，是否”帶頭學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想“，是否做到”兩個維護“，兩個維護，簡略地講，就是維護”習核心“。

接下來講習核心所取得的成績，習近平主持的會議稱：以習近平同志為核心的黨中央領導全國人民”戰勝史所罕見的風險挑戰“，包括”新冠疫情突如其來，洪澇災害多地發生，經濟發展備受衝擊，外部環境風高浪急“，”在這泰山壓頂的危難時刻“，”在這極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌“。

當局以”泰山壓頂“形容2020年習近平當局遭遇的挑戰是罕見的，至少從某種程度流露出習近平當局在處理包括新冠疫情、香港事件，甚至南方大水等一些重大問題上的失誤決策之後面臨的危困局面，隨後用”輝煌“勝利自況，則被論家認為”過於張狂“，好多事遠遠沒有終結，新冠還在全球肆虐，香港後果正在逐一顯現，洪災幾乎每年輪迴，經濟發展且慢談慢談，習近平過早地總結了勝利。

今年中國發生的最重大的事件恐怕是武漢爆發的疫情，以及由此引發的全球大流行，北京早期抗疫應對備受國際社會批評，不透明，隱瞞真相，阻止調查新冠病毒源頭，造成生命重大損失，在這個年終的政治局批評與自我批評會議上，習近平本有機會做一個”自我批評“，由於自己當初”親自指揮“的失誤和不及時，給中國的國際形象帶來重大創傷，至今疫情全球肆虐，然而習近平認為在他領導下，抗疫取得了輝煌的勝利。

香港，被世人視為東方明珠，為中國改革開放，終於成為世界主要經濟體貢獻重大，香港人無非要求北京當局兌現當年向國際社會作出的一國兩制五十年不變的承諾，早日實現直選。北京步步施壓，引發香港反送中，習近平當局變本加厲，強行制定港版『國安法』，現在連中共當年信誓旦旦承諾的香港高度自治，言論自由，司法獨立都成了明日黃花，開始一批批抓捕抗議人士。香港變成了今天這個樣子，指望習近平”自我批評“顯然過於奢侈，但是習當局認為自己在”極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌“，給人的感覺好像是當局的惶恐一度曾經達到極點，故採取極端措施，穩住搖搖欲墜的局勢，穩住之後，慶幸勝利，正如其所言”泰山壓頂“，所以把它叫做極不尋常的輝煌？

不過，仔細閱讀『中共中央政治局召開民主生活會，習近平主持會議並發表重要講話』，分析人士認為重心在最後面的習近平的三個關於”強調“和三個”指出“，那才是本次”民主生活會“的要旨，習耳提面命，要各個政治局委員政治局常委聽他的”批評“。

習近平強調，首先”講政治必須提高政治判斷力“，他要求”中央政治局的同志善於思考涉及黨和國家工作大局的根本性“問題，”堅持政治立場不移、政治方向不偏“，要點是立場和政治方向，就是政治上和習近平保持一致的立場，沿着習指引的政治方向前進。其次，”講政治必須提高政治領悟力“，核心的內容是”始終同黨中央保持高度一致“，要”明確自己的職責定位“，前一句其實仍然是要求各位高官始終向習核心看齊，後一句大約暗示各位常委各位委員包括總理在內，”不該說的不要說“，要約束自己，不要言習主席所未言，這裡不知道是否包含對李克強總理曾經說中國六億人月收入不足千元人民幣的批評？第三條是”講政治必須提高政治執行力“；第四條”講政治必須嚴以律己“，習近平自掌權以來，十分警惕黨內出現山頭，害怕有人拉幫結派，所以這一條強調”做到慎獨慎初慎微慎友“，而且”要帶頭廉潔治家“，中共高官的家風問題在習近平治下受到從未有過的高度重視，這與之前被打倒的多數官員被指”家風不正“有重大關係，家風不正，容易搞特權，私下串聯，先前有人曾分析習最擔心的是紅二代們的”家風不正“，家風不正到相當程度的時候，會影響政權的穩定。

然後習近平強調明年開始省市縣鄉領導班子將陸續開始集中換屆，他要求”領導幹部正確處理個人和組織的關係，自覺接受和服從組織安排“，明年---2021年，表面上講是中共建黨100周年，其實本應是中共總書記換屆前一年，由於習近平廢除了國家主席任期制，換屆問題已不復存在，他可以無止盡地做下去。但黨內鬥爭不會平息，習近平在這裡先發出警告。

習近平最後對各位大員的”對照檢查發言作了點評，肯定成績，提出要求“，他”認為這次中央政治局民主生活會開得很好“。從字面上看，這意味着習近平說什麼，各位委員聽什麼，沒有出現所謂的”黨內鬥爭“。哪怕習近平總書記有些”失誤“，大家有些不滿，一些常委或委員應該在他們所做的”自我批評“中替領袖分擔包攬，結果會議”開得很好“，”皆大歡喜“，一致同意”在這泰山壓頂的危難時刻“，”在這極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌“。