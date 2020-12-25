恐疫情復燃 北京下令公務人員留京過節 春運成最大挑戰

中國首都的教堂在聖誕節那天突然取消群眾活動，據稱這是由於新冠大流行而採取的必要行動。

面對中國多地出現疫情反彈，北京市接連出現本土疫情的局勢，北京市已下令公務人員過節期間留京過節，市民群眾“就地過節”。中國政府也下發文件，要求元旦春節期間減少人員流動和聚集，“嚴防死守”。一年一度牽動數億人持續40天的“春運”是否受到影響倍受關注。

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中國最近部分城市出現本土病例確診，尤以東北大都大連最重。官方25日通報，中國新增14例確診，其中7例來自遼寧省大連，在大連，已連續多日出現本土病例，僅據當局截至22日統計，無癥狀感染者已超過20人。大連目前已宣布進入“戰時狀態”，大連金普新區所有公共場所、店鋪均已停業，中小學幼兒園停課。當局已要求大連所有居民，如非必要不要離開當地。據報大連已出現有居民房被釘死防止外逃的恐怖場景。

根據中國多家媒體報道，一名朝陽區韓亞辦公室職員24日在韓國診斷為無癥狀感染者，朝陽區已對病例公司所在地廣場、公寓實施封控管理，對人員進出進行管控。此前，根據北京疾控中心24日通報，新增2例無癥狀感染者，分別在順義區和西城區。

北京市政府發言人徐和建25日稱，北京疫情已出現多點散發零星病例狀況，疫情防控面臨“大考”。北京市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇23日召開會議要求，政府人員和國有企業、事業單位工作人員“帶頭在京過節”，要倡導“非必要不出京”，做到“非必要不出境”。當局還倡導市民群眾“就地過節”，“嚴格進出京旅遊管控”，要求北京單位推行彈性休假，引導人員錯峰離返京等等。

北京當局還要求嚴格落實14+7隔離措施，也就是集中醫學觀察14天後，對航班或物品檢測發現陽性的同航班入境人員，繼續實施7天居家或集中醫學觀察措施，無病例航班入境人員，繼續實行7天社區健康監測，倡導無必要不外出。

北京防控辦25日則對網絡有關北京宣布進入“戰時狀態”進行“闢謠”，網絡流傳的信息說：外地進京包括外出返京人員需隔離21天。返京人員除要求21天醫學觀察期滿之外，還需持7日內核酸檢測陰性證明。

另外，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳也於24日下發文件要求元旦春節期間“毫不鬆懈做好疫情防控工作”，文件稱，要減少元旦及春節期間人員流動和聚集，嚴防死守，確保“不出現規模性輸入和反彈”，堅持“人物同防”，做好直接接觸進口物品人員的個人防護、日常監測和定期核酸檢測，當局還要求強化元旦春節期間的醫療檢驗、院感控制、疫情處置等等。

鑒於此，有分析認為中國官方可能會在元旦春節期間採取某種程度的人潮限制措施，一年一度牽動數億人的“春運”或將受到影響。據指2021年春運1月28日開始，3月8日結束。

為什麼如此嚴加管控？從上述通知強調明年是中共成立100周年，也是“十四五”規畫開局之年可窺一斑。中共當局不希望出差錯影響“大局”，但也引起許多質疑，有網民諷刺：“兩個本地案例，把半個北京停了，幾個城市案例，再把全國都停了，這算不算過度防控？”