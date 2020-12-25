歐盟下周一將啟動英國脫歐貿易協議批准程序

歐盟和英國達成脫歐貿易協議後，歐盟將在下周一啟動各國的審議批准程序。歐盟談判代表巴尼耶向27個成員國代表彙報了協議內容，而英國國會準備在下周三進行審議及投票。

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法新社報道，長達1200多頁的英國脫歐貿易協議還須英國及歐盟議會通過才可生效。歐盟成員國必須趕在今年底同意協議，各成員國駐歐盟大使要在下周一前完畢審議。英國國會下周三投票後，歐洲議會預計要到明年初才投票，協議要先獲得成員國議會臨時批准。

英國2016年6月通過脫離歐盟的公民投票，歐英今年3月展開貿易協議談判，終於在12月24雙方領導人宣布達成協議，避免一周後脫歐過渡期結束走上無協議"硬脫歐"的困境。

法新社布魯塞爾消息，一位出席歐盟各國駐布魯塞爾大使會議的歐盟外交官向法新社表示，大使們表現的較為"冷靜"，"大家並不為此感到興奮，畢竟分手不是一個好消息"。

歐洲議會議長薩索里還將於下周一將邀請議會各政治團體及歐盟領導人舉行會議。這項脫歐貿易協議將規定歐英貿易、漁業和司法合作等領域的未來關係。在最棘手的進入英國水域漁場問題方面，雙方同意未來歐盟在英國水域將減少25%漁獲量，有5年半過渡期。 自明年元旦起，英國雖不再是歐盟單一市場及關稅同盟的一員，但有了協議後，銷往歐盟的貨物和服務不會課徵關稅。

英國首相約翰遜在達成協議後的記者會上說，不論對英國或歐盟而言，這都是雙方有史以來規模最大的雙邊貿易協議，涵蓋2019年6680億英鎊貿易額。

歐盟首席談判代表巴尼耶表示，這項協議的核心是零關稅零配額的公平和自由貿易，且具有公平競爭環境，這將是新一代的自由貿易協定。

不過2021年1月1日起，歐盟將視英國人為"第三國"公民，不再在歐盟境內享有工作、求學、退休的遷徙自由。英國將在邊界依程序對歐盟公民進行身份檢查，就像對任何非英國護照持有人一樣。