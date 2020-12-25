雖然歐洲各國在聖誕假期期間嚴陣以待新冠疫情，但部份國家確診數目仍然上升；法新社援引最新數據顯示，全歐洲累計確診已超過2500萬例。歐盟民眾將自本周日起開始接種新冠疫苗。

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意大利接收的首批9750劑新冠疫苗周五運抵境內。運載該批疫苗的貨車由北部邊境口岸入境後，在憲兵護送下開往羅馬的國家傳染病研究所醫院，然後向各大區進行分發。未來幾周內，每周將有約30萬劑疫苗運抵意大利。

按照歐盟統一計畫，意大利接種輝瑞與德國BioNtech合研的新冠疫苗，將在星期日展開，醫護人員獲優先接種。 意大利當局公布單日新增確診1萬9037例，新增459人死亡。意大利為應對新冠疫情，聖誕假日繼續禁止娛樂場所及非售賣必需品店舖關門。意大利是全球新冠病毒確診最多的國家之一，截止到平安夜，累計確診數目超過2百萬例，死亡人數超過7萬人，是全歐洲最多死亡病例的國家。

法國衛生部周五晚間通報，法國新增確診20.262例，這也是連續第二天新增2萬個病例以上；周五新增醫院死亡159例。法國首批疫苗接種者將是巴黎以東的塞弗昂老人院的人員。

西班牙多個大區的確診病例也在持續升高，其中巴利阿里大區14天內每10萬居民有462.8個病例，較一周前增加了40%。

英國單日新冠病毒確診稍有下降，由平均每天過3萬9000例減少至3萬2725例。不過在英國發現的傳播力更強的變種新冠病毒在其他地方陸繼出現，包括愛爾蘭及日本。