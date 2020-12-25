疫情下聖誕節：方濟各呼籲所有人分享新冠疫苗 英女王聖誕演說"你並不孤單"

在新冠病毒肆虐蔓延的陰影下，世界各國度過了2020不同尋常的聖誕節。教皇方濟各發表聖誕文告，呼籲各國領導,企業和組織合作，讓所有人分享新冠病毒疫苗；英國女王發表聖誕節演說"你並不孤單"; 世界衛生組織總幹事譚德塞也呼籲民眾節日期間不要聚集。歐盟各國自本周日起向民眾接種新冠病毒疫苗。

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教皇方濟各在聖誕節透過視頻發布聖誕文告，他呼籲全球國家的領導人，企業和組織合作，讓所有人都能分享新冠病毒疫苗。方濟各表示，這次生態危機導致經濟失衡，社會動蕩，在這一歷史時刻, 我們更加需要團結，博愛。

方濟各強調，健康是國際問題，所有人都同在一條船上，各國不能為應對疫情而築起高牆。

94歲的英國女王伊麗莎白二世也發表聖誕節演說，女王對每個無法和親友一同過節的人傳達溫暖訊息，告訴他們"你並不孤單"。

今年英國聖誕節籠罩在新冠疫情下，倫敦及英格蘭多個地區提升至第4級疫情警報，許多人無法和親友相會。 女王的聖誕演說按慣例每年12月25日下午3時透過電視轉播。女王今年身着一套紫色套裝，坐在一張書桌前發表演說，她的背後閃爍着聖誕燈飾。

女王在演說中表示，今年許多人失去摯愛，思念親友卻必須保持距離。許多人在聖誕節只想要一個簡單的擁抱或握手。不過，"即使在最黑暗的夜晚，我們依舊會看到希望的曙光"。疫情造成困境，"卻也讓我們彼此更加靠近"。

世界衛生組織總幹事譚德塞發表聖誕感言時呼籲民眾，在節日期間不要聚集。譚德塞在網上發表視頻講話，他表示，數百萬人在節日期間需要做出犧牲，與家人分隔兩地，他稱，為保護民眾安全而做出的努力不能白白浪費。

譚德塞並提到新冠疫苗面世，他呼籲民眾不要放鬆，繼續共同團結對抗疫情。

法國衛生部周五晚間通報，法國新增確診20.262例，新增醫院死亡159例。

法新社援引最新數據顯示，全歐洲累計確診已超過2500萬例，歐洲52個國家和地區新冠病毒確診病例超過了美加及拉美和亞洲地區，歐洲在12月17日成為全球首個死亡病例過50萬大關的地區。