參與抗擊武漢肺炎藥物研發的中國科技部生物中心副主任孫燕榮，因涉嫌「嚴重違紀違法」被當局進行紀律審查和監察調查。互聯網搜尋器上，多次出席武肺防控工作記者會的孫燕榮，在4月15日的記者會後未再見她蹤影。

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中共中央紀律檢查委員會國家監委網站昨(24日)晚發布消息時，未有解釋孫燕榮具體受查原因，只是說她正接受中紀委國家監委駐科學技術部紀檢監察組的紀律審查和河北省監察委員會監察調查。

中國疫情爆發後，孫燕榮多次出席國務院聯防聯控機制新聞發布會，就治療武肺藥物成效發言，例如她3月時曾引述數據稱， 磷酸氯喹已成為臨床救治用藥，未見明顯不良反應；4月中時更報告，中國正開展4項臨床藥物，超過10項成果被納入救治診療方案中。但自始谷哥未有她更新的消息出現。

現年47歲的孫燕榮，有25年黨齡，是醫學博士、研究員。她先後任職解放軍總醫院和北京衛戍區警衛第一師醫院。2007年成為中國生物技術發展中心醫藥生物技術處副處長，2011年進入科技部，六年間由副調研員連升四級至成為中國生物技術發展中心副主任至今。

根據中國生物技術發展中心網站資料，中心於1983年底成立，直屬科學技術部。該中心主要負責開展中國生物技術領域的戰略研究和政策分析、參與科技規畫的制定、承擔生物資源與生物安全的管理，以及促進國際交流。