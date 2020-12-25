習近平主持民主生活會：要求政治局認真學習“習思想”

中共中央政治局12月24-25日召開民主生活會。據中國官媒報道，該會的主題是“認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想”。要求與會者就是否帶頭貫徹落實“習近平重要指示批示”等，開展“批評和自我批評”。

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據中央社12月25日發自北京的報道，中共中央政治局昨天至今天召開「民主生活會」，由總書記習近平聽取政治局委員「相互批評」及「自我批評」。會議稱，政治局委員須在「學懂弄通做實」習近平思想上為全黨做表率。

習近平並在會中強調，政治局委員必須增強政治意識，善於從政治上看問題，善於把握政治大局，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。

「民主生活會」是中共黨內大小組織，借成員「自我批評」及「相互批評」方式，達到相互檢查、監督，並檢視成員是否對自己所犯的錯誤坦白承認，經常被戲稱為能讓成員「洗澡、出汗」，讓成員產生畏懼的黨內集會。

在中共黨史上，「民主生活會」不時成為黨內大小組織內派系發動權力鬥爭，甚至導致當場定罪、丟官的嚴重後果。已故中共總書記胡耀邦，就是在1987年1月10至15日召開的黨內高幹「民主生活會」上被連番攻擊，最後黯然辭職下台。

新華社報導，24至25日舉行的這場「民主生活會」，與會的25名政治局委員，分別針對政治局工作、個人思想和工作實際、維護黨中央集中統一領導、貫徹落實習近平指示批示和黨中央決策部署、嚴格執行「中央八項規定」、為基層減負等事項進行「自我檢查、黨性分析」，開展「批評（他人）」和「自我批評」。

這場「民主生活會」除了以「會議」名義，要求政治局委員須在「學懂弄通做實」習近平思想上「為全黨作出表率」外，還要對「習近平新時代中國特色社會主義思想」（習近平思想）「不斷學習，不斷實踐，不斷領悟」，不斷提高理論素養、政治素養，使黨的創新理論成為「認識世界、改造世界的強大精神武器」。

習近平並在會議總結時說，講政治必須提高「政治領悟力」。政治局委員是貫徹落實黨中央精神的重要組織者和推動者，更應該不斷提高政治領悟力，對「國之大者」瞭然於胸，明確自己的職責定位。

他提到，「政治執行力」是領導幹部、特別是高級幹部要經常與黨中央精神「對錶對標」。 「黨中央決定的堅決執行，黨中央禁止的堅決不做」，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，做到不掉隊、不走偏，不折不扣抓好黨中央精神貫徹落實。

他還說，2021年起，各省市縣鄉領導層將陸續開始集中換屆。各級黨委要謀畫好、組織好換屆，層層壓實責任，確保風清氣正。領導幹部特別是高級幹部要以身作則，帶頭遵守換屆紀律。