香港今起延長中國境外入境者檢疫期至21天 南非禁足 中英航班亦叫停

因應部分受武漢肺炎病毒感人士的潛伏期可能超過14天，以及南非發現傳播力強的新變種病毒，港府公布，由今(25日)天起，所有抵港前21天內曾在中國以外地區逗留的人士，均需在指定酒店強制檢疫21天。另外，繼英國後，所有於登機前21天內曾逗留南非超過兩小時者，將禁止登機來港。

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在北京，外交部宣布，因應英國發現傳染力強七成的變種病毒，決定暫停中英間的往返航班，以保障中外人員健康往來，並會適時調整相關管控措施。現時已有四十多個國家或地區暫停與英國的人員往來。

外交部的停禁飛決定未有期限，而不同航空公司則先後決定停飛至明年1月7至8日。目前英國飛中國的航線主要有三條，分別是倫敦希斯路機場至廣州白雲、上海浦東及青島流亭機場。根據公布，南方航空由昨天起停飛英國至1月7日；東方航空則停飛至1月8日；四川航空亦暫停承運英國出發的乘客，但未有解禁日期；另外，中國國際航空公司雖未有公布，但網站顯示，1月無票可售，只有為數不多的由英國返航的航班顯示在準備，但未知會否取消。

自疫情爆發後，中英之間的航班和載客量已經大降，根據「航班管家」網站數據，本月頭20日，英國至中國航班有27架次，同比去年下降89%；運力為8490座次，同比去年下降87%。

在香港，由於延長檢疫期至21天的決定緊急，昨晚深夜公布後今日凌晨已實施，令已身處航班上的乘客措手不及。有乘客表示，落機後須急忙向酒店查詢安排延長入住日期，獲確認後才可處理入境檢疫事宜，以致部分乘客鼓噪，建議當局為旅客設立緩衝期。

另外，由於指定酒店爆滿，有港人表示，早前按要求只訂了14天房間，酒店拒絕他們續訂，現時正在嘗試訂新的酒店房間，但憂慮即使成巧訂到另一酒店，前往新酒店的交通安排又要繼續籌謀。有酒店負責人不滿措施實施過急，為業界帶來混亂。

香港昨天新增71宗病例，令武肺感染個案增至8424宗。