世衛往武漢調查前 中共高層會議稱抗疫成就“輝煌”

世界衛生組織準備開始前往中國武漢對新冠病毒的起源進行調查之際，中國共產黨的領導人已經開會稱自己在在應對新冠疫情上方面取得了“極不尋常”的輝煌成績。最新通報顯示，北京和遼寧共出現8起本土病例，北京順義區進入戰時狀態。

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據中國官媒報道稱，中共中央政治局於12月24日至25日召開民主生活會，在會議上提到，2020年極不尋常，面對新冠肺炎疫情，洪澇災害等來自政治、經濟、文化、軍事、社會、國際、自然等領域的挑戰，在泰山壓頂的危難時刻，因為有黨中央高瞻遠矚、審時度勢……在這極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌。

中新社的時評文章更指出，在全球經濟因疫情陷入幾十年罕見之大衰退時，中國不僅頂住了壓力，還交出了一份世界矚目的“成績單”。

法新社報道，中國政府因為在2019年末新冠病毒出現在武漢之際採取的應對措施不利而飽受海內外的批評。報道指出，由於對受影響城市採取了極為嚴厲的封城措施，中國聲稱在幾個月內就設法徹底基本上完全消除了新冠病毒，與此同時，中國目前也是世界上唯一一個今年仍然保持經濟繼續增長的大國。但中國被指在初期隱瞞情況，導致疫情隨後蔓延到全球各地。

目前已知在中國至少有八個人因為在疫情初期批評了政府的政策而受到不同的懲罰。比如，今年年初前往武漢實地調查並報道新冠病毒疫情的中國公民記者張展在被關押7個多月之後，將於本月28日在上海浦東新區出庭受審。她被指控的罪名是“尋釁滋事”。

法新社報道強調，中國政府“自我祝賀“是在世衛組織一個團隊下個月即將抵達之前進行的，該團隊將特別前往武漢調查病毒的來源，尤其是試圖了解病毒從動物傳染給人類的途徑。

一位世衛專家在本周告訴法新社，這項調查的目的不是“找到一個有罪的國家或政權”，而更是“了解發生了什麼事以防止未來再次發生“。

法新社報道還指出，北京最近試圖對病毒的來源進行質疑。中國也一直在實行“慷慨外交”，承諾與發展中國家共享疫苗，並向有需要的國家提供口罩和其他醫療防護裝備。

另據報道，中國25日新增20例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，其中本土病例有8例。分別在北京和遼寧。北京的順義區立即進入戰時狀態。另外還有12例為境外移入，分別在上海，雲南，福建，湖南，四川和陝西。