北京不排除可能發現更多新冠病例

中國國家衛健委周六通報，中國新增確診病例20例，其中8例本土病例分別為遼寧6例及北京2例。北京順義區進入戰時狀態，北京不排除進一步發現病例的可能。

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據報道，北京市新增2例本土確診病例，均在順義區。該區常務副區長支現偉周六宣布，順義全區進入戰時狀態，啟動疫情防控應急預案，開展流調溯源，核酸檢測，社區管控，環境消毒等工作。

他表示，順義區已對確診病例主要活動，居住區域人員啟動全員核酸檢測，並會逐步擴大範圍，計畫檢測80萬人。當局指，不排除會進一步發現病例，希望民眾積極配合檢測工作，已採樣但未有結果的市民不可外出。