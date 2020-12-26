周永康兒媳黃婉致信習近平希望放她回家

前中共常委，目前服刑的周永康兒媳黃婉12月24日發出公開信，請求中國國家主席習近平允許她回家，回到美國，帶着自己的孩子與年邁的父母團聚。

廣告 繼續瀏覽後續

周永康曾是中共常委，人稱“政法王”，習近平掌權後，與王岐山聯手反貪，已退休的周永康被治罪入獄。周永康在位時曾支持覬覦上位的重慶市委書記薄熙來，因此，周永康之所以被治重罪，也被認為與中共高層權鬥有重大關係。

周永康於2013年底被查，兩年後以受賄罪、濫用職權罪、故意洩露國家秘密罪被判處無期徒刑。周永康的長子周濱於2016年以受賄罪、利用影響力受賄罪、非法經營罪被判有期徒刑18年。

黃婉是周斌的妻子。她和家人2013年12月1日因周永康一案全家被帶走。用她的說法，之後經歷了“地獄一樣的七年”，被監視居住10個半月，過了一年多的看守所生活，2016年被判緩刑後由社區司法又看管三年，2019年6月刑期結束，她以為可以帶着自己的孩子返回美國與父母團聚了，北京朝陽區法院又提出一個民事訴訟案來限制其離境，如今18個月過去，案子毫無進展，然而宜昌中級法院通知她搬離自己的住房，萬不得已，她向習近平寫信求救。

她在信中說周斌在海外的全部資產已經被追繳回中國，她現在沒處講理，“我只想回家，所有的一切我都可以不要，但請先把我的限制出境令解除，解除後我會立刻搬離我的家，一刻都不會耽擱，”

她還在信中說，“發生在我身上的這一切並不是因為我是壞人罪有應得，僅僅是因為我是周永康的兒媳，但罪不及家人，我沒有和他一起做過惡，我曾經在看守所里因不堪忍受虐待要求和周永康脫離關係但不被允許”。

黃婉最後在信中稱，她身心俱疲，但父母年近八十，她與他們分別七年，“現在和孩子一起回家是我唯一的請求，我年邁的父母在等着我回家，讓我們回家吧”。

去年二月，黃婉曾在推特數次發推，稱她兩個月沒有見到在監獄服刑的丈夫周斌。又說自己作為周永康的家屬，要對所有在周永康執掌政法委時期的維穩受害人道歉，並說“你們維權的路上異常艱難，我也踏上了這條路”。黃婉還以周永康和家人現在的慘況為例，呼籲中國所有官員“你們想一想，你們的官位是否能大過周永康，他尚且無法保護家人，有一天輪到你們的時候能保護嗎？法制的健全和執行才能保護所有公民的權利”！律師浦志強表示，希望黃婉的聲音能被聽到，也希望其合法權利正常實現。

黃婉還在近日一推中談到她和丈夫27年前的“相識相愛“：”他那時就是個普通的留學生，我選擇他做我的丈夫僅僅是因為我愛他，我無法預知她的父親會位及權臣，此後的一切都是我無法掌控的。我和他一起成長，陪他一起回中國創業，陪他一起富貴，一起從天堂掉到地獄，經歷了人生的跌宕起伏，我累了，我想回家，美國，我的家!“

陳建剛律師發推表示，黃婉本應去年6月6日結束緩刑獲得自由返回美國，但中共當局認為他“知道的太多了”，又因為黃是美國公民身份，不方便直接迫害。就炮製出一個荒誕的民事案件，立即限制其出境，至今18個月，法院卻連訴訟文書還沒有完全送達，這就是以法律之名進行人身綁架。