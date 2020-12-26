德國的聖誕：101歲老人接種疫苗

2020年12月26日，在德國柏林競技場上臨時建造的一座新冠疫苗接種中心。

據德國電視一台和德國廣播電台報道，歐盟將於27日起開始接種疫苗。德國BioNTech及其合作夥伴美國輝瑞公司研發的新冠病毒疫苗周六開始運往德國各州。周日，德國將開始對80歲以上老人以及醫護人員接種疫苗。德國衛生部長施潘稱，這是一個聖誕好消息。

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德國得到的首批疫苗為9750劑，到年底將一共得到130萬劑。德國將首先對80歲以上的老人以及醫護人員注射疫苗。三周後，首批接種疫苗者將接受必須的第二劑疫苗注射。

據德新社報道，疫苗接種工作周六已經開始。周六傍晚，薩安州一位生活在老人院的101歲的老婦人成為德國第一個接種疫苗者。

當然，首批疫苗只是杯水車薪。比如，德國光北威州就有175000名老人生活在養老院。護工人數也不相上下。這就有約35萬人。另外，北威州80歲以上的老人有120多萬。再者，聖誕假期沒能緩解疫情。據德國權威衛生機構羅伯特科赫研究所報告，過去24小時內，新增確診感染達14455例。施潘呼籲人們要有耐心，幷表示疫苗會一批又一批送往疫苗接種中心。

《明鏡》周刊報道說，德國首先給80歲以上老人和醫護人員接種疫苗，然後是70歲以上老人及慢性病患者，然後是60歲以上的老人。

衛生部長施潘周六在柏林記者會上表示，疫苗的到來“是美好的聖誕消息”。他對德國公司發明了疫苗感到驕傲。對德國來說，“這是一個了不起的日子”，“是讓歐洲充滿希望的一天”。如果一切順利的話，到明年夏天時，德國人全部可以接種疫苗。2021年的冬天將是戰勝了新冠病毒的冬天。