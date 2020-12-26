敢為潑墨女發聲 公民記者歐彪峰被控煽顛

曾向習近平畫像潑墨的董瑤瓊被當局監控兩年多之後，湖南人權活動人士、公民記者歐彪峰出面揭露董瑤瓊被精神病遭遇，轉貼董瑤瓊求救影片，四處發聲，發推，希冀外界關注董瑤瓊現狀，月初遭警方以“尋釁滋事”罪名帶走，拘留15日，當局又將罪名轉為“煽動顛覆國家政權”罪，從行政拘留轉為監視居住。

廣告 繼續瀏覽後續

董瑤瓊2018年7月在上海陸家嘴向習近平巨幅畫像潑墨，並將潑墨行動視頻直播，在海內外產生很大影響，同月4日被上海警方抓捕，隨後失聯。後來被當局以“疑似精神病”為由強行關押於株洲市第三醫院。同年8月1日，董瑤瓊父親在該醫院見到女兒後，才得知女兒被定性為“攻擊黨和國家領導人”。直到2019年11月19日董瑤瓊才被取保候審，被送到董瑤瓊母親在湖南省攸縣桃水鎮的住處。

11月30日，董瑤瓊在社交媒體推特上傳視頻，強調自己沒有精神病，並指控她第二次離開精神病院後被安排到政府上班，遭到嚴密監控。她還說她已無法忍受這種沒有自由的生活。但是，自她發出求援視頻後至今沒有發出新的聲音，她發出的視頻和數條推文在她的推特帳號里全部消失。

12月3日，歐彪峰發出最後一條推特後被國保帶走，他寫道：“被四個株洲國保和警察從寧鄉帶離，中午十二時左右到達株洲，在市區吃完中飯後，下午兩點左右到達株洲市公安局盧淞分局，在一樓值班室等待直到現在，安排了一個穿制服的警察看守我，說要見我的國保支隊長還沒有來。”

歐彪峰現年40歲，家住湖南寧鄉市，長期以來通過微博、推特等渠道為人權問題發聲，他的實名推特賬號個人簡介寫道：“政治覺醒、公民抗爭，一切從來沒有結束……”他這次被國保帶走後，妻子魏歡歡發推表示，丈夫這次是由於為董瑤瓊發聲曝光真相而被當局盯上治罪，轉貼董瑤瓊的視頻是個導火索。歐彪峰被行政拘留15日之後，魏歡歡向外界證實了丈夫被控“煽顛”的消息，隨後，她在推上貼出針對丈夫的“指定居所監視居住通知書”。

有分析指出董瑤瓊潑墨習近平畫像後被湖南省當局視為重要維穩對象，歐彪峰幫助董瑤瓊發推，被認為觸及了最高層的敏感神經。