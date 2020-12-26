歐英達成自貿協議 德國政府將補貼漁業

歐盟與英國在最具爭執的捕魚問題上達成協議。

據德國廣播電台報道，在歐盟談判方周四與英國達成貿易協定後，德國農業部長克羅克納周五承諾，將扶持德國漁民。這位基民盟政治家表示，未來將必須放棄在北海的部分捕魚量，這對德國漁業意味着痛苦的變化。

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目前尚不清楚，政府將怎樣扶持漁民。在談判最後階段，該話題成為最後一個主要障礙。折中方案規定，在五年半的過渡期內，歐盟船隻在英國水域的魚獲量將減少25%。之後將每年重新確定捕撈配額。德國漁業聯合會會長Hocker對該協議提出了強烈批評。

根據克羅克納的信息，目前德國所有鯡魚都是來自英國水域。鯖魚約有一半是來自英國水域。

德國電視一台報道說，由於該協議還需要得到歐盟成員國的同意，默克爾總理已於周四表示，將儘快審核長達1246頁的協議。德國政府內閣將於周一就此舉行電話會議。默克爾說：“我對我們將取得良好結果充滿信心。”

德國電視一台還報道說，雖然達成協議讓經濟界鬆了一口氣。但協議將帶來的後果還是讓人們感到壓抑。德國工業聯合會首席執行官郎格（Lange）表示: “達成協議比沒有協議要好。”但協議對大部分企業來說，意味着更多的官僚主義和毫無必要的邊界手續。

德國電視一台認為，沒有誰比英國首相約翰遜更需要這份協議了。

德國《商報》認為，協議是脫歐強硬派的最後歡呼。自貿協議的達成標誌着脫歐運動的結束。在隨後數年裡，歐洲和英國的關係只會更密切。

瑞士《每日導報》則認為，歐英自貿協議不是英國脫歐的終結，而是英國脫歐的起點。英國人將在隨後數年，也許是數十年裡，和歐盟不斷談判，就像瑞士人一樣。英國人現在是新的瑞士人。