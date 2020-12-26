英國變種病毒擴至多國遠及日本

英國發現變種病毒後，多國因恐慌宣布臨時關閉與英國海陸空交通。在法國重新開放邊界後，大批積壓的卡車緩慢駛過多佛檢查站，於周四穿越英倫海峽前往法國加萊。

全球死於新冠病毒的患者周六至少超過175萬，首批新冠疫苗抵達歐盟各國，與此同時，英國變種病毒周六在日本、瑞典發現。

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法國周五發現一起英國變種病毒病例，之前德國、黎巴嫩，瑞典鄰國丹麥宣布發現同一病毒，丹麥已發現33起這種變種病例。周六，意大利宣布發現十幾起英國變種病毒，瑞典發現一起，西班牙發現四起，日本相繼宣布發現英國變種病毒病例。倫敦大學衛生與熱帶醫學院認為，這一變種病毒比之前的病毒傳染性高出50-74%，這讓人擔心2021年將有更多的患者住院或增加更多的死者。

變種病毒發現後，恐懼導致多國切斷與英國的航空行貨以及陸地交通，日本決定，周一起直至一月底，所有非長居日本的外國人不得入境。在日本，周六確診病例再創紀錄，接近千人。

此前，非洲的南非和尼日利亞也發現新變種，尼日利亞發現的變種不同於南非，但與英國的變種病毒有相似的成分。屬於非洲聯盟的非洲疾病預防與控制中心主任、病毒學家約翰·恩肯加松正在檢測新的採樣，以獲得尼日利亞變種病毒的傳染率。在等待這一結果前，測出前述變種病毒的尼日利亞微分子生物學家哈比呼籲不要急於得出結論，他表示，截至目前，沒有任何證據證明變種病毒與尼日利亞新冠病毒加速傳播有直接關係。

尼日利亞目前共有確診病例82000例，死亡1246例，這一數字與其人口總數相比仍然較低，但是從月初開始，該國每日檢測陽性以平均數百人的速度增加。

變種病毒會否使得剛剛上市的新冠疫苗失去效力受到各方關注。莫德納公司23日表示，預計其新冠疫苗產生的免疫作用對英國發現的新冠病毒變種有效。該公司稱將在未來幾周對這種疫苗進行進一步的測試，以證實預期有效性。

英國阿斯利康製藥公司周二對路透社表示，他們與牛津大學研發的新冠疫苗應對變種病毒應當是有效的，並稱正進行研究，以全面調查這種變異的影響。

與輝瑞集團聯合開發輝瑞疫苗的德國醫藥公司BioNTech首席執行官撒辛周二表示，公司與輝瑞合作開發的新冠疫苗仍對病毒新變種有效。他表示，如果效力不足，即可直接模仿新的變異設計一種新疫苗，製作的時間在六周內。