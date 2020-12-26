被控偷越邊境的12港人案預定28日在深圳開庭

被控偷越邊境的12港人案，預定28日在深圳開庭；年初報導武漢疫情被控"尋釁滋事"的中國公民記者張展也將在同一天受審。中央社引述分析認為，北京趁歐美長假審訊政治案件，以逃避國際媒體關注。

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香港團體"12港人關注組"25日發布聲明中表示，12名港人被"秘密關押"超過4個月，其中7人家屬收到中國當局的官派律師通知，指其中10名成年人將於28日下午2時30分，以視頻方式在中國廣東省深圳市鹽田法院受審。

中央社援引香港電台報導，對當事人家屬要求全程網絡視訊直播庭審，港區全國人大常委譚耀宗周六表示，中國大陸目前司法水平及做法有很大改善及提高，很多案件在網上也有直播，可以留意相關安排。

他又說，相信陸方非常重視這類涉及香港的案件，會依法依規進行。 深圳鹽田區人民檢察院16日公布起訴10名成年被告，其中兩人涉嫌組織他人偷越邊境罪，另外兩人由於被捕時未滿18歲，將由檢察院聽證會處理，日期未知。

上述12名港人8月底從香港搭船擬偷渡前往台灣，途中被廣東海警截獲，之後扣押在深圳鹽田；其中大都曾參與"反送中"運動，並被警方逮捕和起訴，獲法院批準保釋期間潛逃。

目前旅居海外的中國獨立記者趙思樂9月底曾在臉書上發文分析，當局可能在聖誕假期前後審訊這起偷越邊境案。她表示，由於國際媒體放假，中共當局經常在這段時間審判重要政治案件。

另外，今年初前往湖北武漢報導疫情的張展，被控"尋釁滋事罪"，自5月關押至今已7個月，她的案件也將於12月28日上午9時30分在上海開庭。報導引述張展辯護律師任全牛表示，他17日首次去看守所會見張展，張展在過去半年內多次絕食抗議後，身體狀況仍然很差，本人與舊照相比瘦了非常多。