阿里巴巴遭查 浙江省委書記表態效忠 馬雲前途叵測？

北京當局24日宣布對阿里巴巴壟斷行為依法立案調查，金融管理部門隨即宣布將約談螞蟻集團，25日，阿里巴巴集團總部所在的浙江省為表態支持中央，網上傳出當地為服務阿里設的“親橙辦”招牌已被遮蓋的照片。

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北京當局24日宣布對阿里巴巴壟斷行為依法立案調查，金融管理部門隨即宣布將約談螞蟻集團螞蟻集團，25日，阿里巴巴集團總部所在的浙江省表態支持中央，網上傳出當地為服務阿里設的“親橙辦”招牌已被遮蓋的照片。

馬雲創建的阿里巴巴和其作為控股股東的螞蟻集團遭挫，顯然與中共總書記習近平有重大關係，浙江省跟風跟得快，一下子把這件事提高到“兩個維護”的高度。浙江省委書記袁家軍專門召開會議，誓言“以實際行動堅決做到兩個維護”，被指明顯在向習近平表忠心。袁家軍在會上說，“反壟斷、反不正當競爭是以習近平同志為核心的黨中央作出的決策部署”，浙江省要“扛起責任，堅決落實，並以此為契機，主動作為。”

星期五，網友發布照片顯示，“餘杭區服務保障阿里巴巴領導小組辦公室(親橙辦)”的招牌套上了黑色塑膠袋，目前不清楚這一辦公室是否還能正常運作。據指親橙辦2018年10月16日設立，圍繞構建更緊密的餘杭--阿里巴巴發展共同體這一目標，橫向整合資源、優化流程銜接等，以此服務保障阿里巴巴。親橙辦累計召開計畫專題對接推進會90多次，參與阿里各類協調會50多次。

餘杭區位於浙江省會杭州市，橙色是阿里巴巴商標的標誌色，親橙辦意思就是與阿里親近，要構建餘杭與阿里的親情關係。

官媒連日來輪番開炮，人民日報評論查阿里巴巴是“不以規矩，不成方圓”，平台壟斷問題反映線上經濟發展存在風險和隱患。

一些分析指出，螞蟻遭官方二度約談後，股權及公司架構恐面臨大變動，螞蟻可能被收回國有。美國之音引述香港智易東方證卷有限公司行政總裁藺常念的看法表示，在中共加速“國進民退”步伐的前提下，馬雲的事業版圖前景恐難樂觀。

蘋果日報引述香港浸會大學客座教授吳明德分析，阿里巴巴掌握了雲計算、網絡金融、物流鏈、大數據等高科技，馬雲政商關係也十分密切，令習近平感威脅，故要用千方百計整頓阿里巴巴。

馬雲出路如何，時事評論員劉銳紹對蘋果日報表示，立案必治罪，中共除擔心馬雲財富可敵國，還擔心他成為一股官商勾結的力量，估計馬雲已作最大程度妥協，但仍難取信於中共，最後弄不好會像牟其中那樣，中共當局“用經濟犯罪來共你產”。

紐約時報分析稱，多年來，中國的政治內部人士和投資者一直在猜測，由於擔心其影響力會對共產黨造成日益加劇的冒犯，並有可能破壞對資本的控制，中國國家領導人習近平可能想對阿里巴巴和馬雲採取行動。但是直到最近，中國監管機構一直在謹慎行事。最近兩次黨的領導會議暗示習近平正在考慮採取行動。

習近平12月11日政治局會議上要求“強化反壟斷和防止資本無序擴張”，更早些時候，中宣部強硬表態，“堅決防範資本操縱輿論的風險”。

紐約時報認為，馬雲10月在上海的一次會議上發表的有關金融監管的言論，似乎促成了官方對螞蟻金服和阿里巴巴的反擊。馬雲在那次會議上公開批評中國監管機構過於癡迷於控制金融風險。

10月下旬上海外灘金融峰會發言，是馬雲卸掉阿里巴巴理事會主席後的高光時刻，面對害怕金融風險的中共高官以及金融監管部門，馬雲大聲說，（中國的問題）不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的風險”，“今天銀行延續的還是當鋪思想”，“好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管”。馬雲講話引發高層憤怒，華爾街日報引述知情人士表示，習近平直接叫停了螞蟻集團首次公開募股。