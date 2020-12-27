新冠病毒溯源 嚴防外人靠近的雲南通關蝙蝠洞引發關注

圖為巴西國營Fiocruz研究所的一名研究人員從捕獲的一隻蝙蝠採集口腔拭子樣本。全球研究人員團隊在競賽研究可能再次爆發大流行的地方和物種。許多科學家將注意力集中在世界上唯一的飛行哺乳動物蝙蝠上並不是巧合。

世界衛生組織專家團即將前往中國調查新冠疫情源頭，外界輿論對中方能否向專家開放資料深表懷疑。日前，武漢病毒研究所專家石正麗對BBC表示，作為個人歡迎任何形式的訪問，但對於能否讓專家查看她的實驗室數據和記錄，石正麗則表示具體方案不是她所能決定的。同時傳出BBC記者探訪雲南墨江通關鎮蝙蝠洞遭遇重重跟蹤攔截最後只得放棄的消息，為什麼新冠疫情爆發一年之後，中國還在阻攔外國媒體靠近這個石正麗小組當年提取病毒的蝙蝠洞呢？

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那麼，這座蝙蝠洞可能隱藏着一個重大秘密？破解蝙蝠洞的秘密，或許就破解了新冠源頭之謎？也徹底撇清了新冠病毒到底來源於自然還是實驗室事故的重大嫌疑？

法國『世界報』12月22日，英國BBC23日發表的長篇報道都把焦距對準了雲南蝙蝠洞，BBC記者最近親臨現場觀察遭到百般攔阻更是受到外界輿論關注，這裡面是否有不可告人的秘密？現在，讓我們重新回溯在這座蝙蝠洞到底發生過什麼，準確地說，在雲南墨江通關鎮那座廢棄的銅礦洞里8年前到底發生了什麼？它與武漢病毒研究所之間到底有什麼關聯，為什麼有些科研人員懷疑這座山洞可能隱藏着破解新冠源頭的鑰匙？

七年多前發生的故事

中國雲南墨江縣通關鎮，2012年4月25日，一名42歲的男子被送進昆明醫院，他已連續咳嗽兩周，發高燒，呼吸窘迫。第二天，又有三名年齡32至63歲的類似患者住進了醫院。第三天又有一名45歲的男子住進了醫院，一周後，一名30歲的具有同樣癥狀的男子也住進了同一醫院。

他們全都或多或少具有相同的嚴重肺炎癥狀。他們的胸部掃描顯示雙側肺部受損，並伴有磨砂玻璃混濁，現已公認這是2019新冠病毒的特徵。其中三個患者顯示出血栓形成的跡象，血管阻塞也是2019新冠病毒Covid-19併發症的典型特徵。

他們六人都在墨江縣通關鎮的一個廢棄礦場工作。那裡住滿了蝙蝠。六個人在礦洞里工作長達兩個星期，在飛來飛去蝙蝠的鳥糞坑中挖掘。他們中的三人分別住院十二，四十八和一百零九天後在醫院死亡。兩個最年輕的住了不到一周後脫險，另一個46歲的男子住院四個月後才出院。

BBC報道說，這三人的死亡現在成為有關該病毒的起源，以及病毒是來自自然界還是實驗室的重大科學爭論的中心。通關銅礦的三名工人在身處一個滿是蝙蝠的礦洞後身亡，這引發了人們懷疑他們感染了蝙蝠冠狀病毒。因此，在死亡事件發生後，武漢病毒所的科學家們開始認真地對通關礦洞的蝙蝠進行取樣。不出意料，他們在接下來三年裡多次走訪並檢測出293種冠狀病毒。但除了一篇簡短的論文外，關於他們在這些考察中收集到的病毒的信息發表甚少。

2020年春季武漢疫情爆發，社交媒體上重新出現了已被遺忘的墨江礦工的故事。在推特上，一個匿名帳戶剖析一篇發布在用於發表大學碩士論文的中文官方平台上的論文，論文作者李旭（Li Xu） ，論文詳細介紹了以上六個人的病情。2014年3月，《科學》雜誌簡述了這個故事，並提到了在同一礦山的老鼠身上發現了一種新型副粘病毒（MojV），一種來自不同冠狀病毒家族的病毒。

但是到目前為止，在國際科學文獻中還沒有發表過對這六個臨床病例的精確描述。 2020年春季，當李旭的碩士論文在社交網絡上流傳時，墨江六個礦工的癥狀與Covid-19之間的相似性引起一些科學家高度關注。兩名印度微生物學家Monali Rahalkar（阿加爾卡爾研究所）和Rahul Bahulikar（BAIF研究基金會）對李旭的論文進行分析後寫了一篇論文，10月發表在《公共衛生前沿》上。他們在文中指出，墨江礦工的疾病可以提供“關於SARS-CoV-2(2019新冠病毒)起源的重要線索”。

世界報問道：2012墨江礦工肺病和今天肆虐的Covid-19之間究竟有什麼聯繫？將近十年的時間跨度以及武漢與雲南通江1500公里的距離，能使我們更清楚地看到新冠狀病毒的起源嗎？

新冠狀病毒的發現

現在回到2020年1月23日，中科院武漢病毒所的研究人員在bioRxiv預印版平台發表文章指出，武漢新型冠狀病毒或許來源於蝙蝠。文章把這一遺傳上最接近SARS-CoV-2的病毒命名為“ RaTG13”，並公布了病毒的基因組，與導致Covid-19新冠病毒序列一致性高達96.2％。但是，關於RaTG13起源，外界知道的唯一信息是：它是在雲南通關蝙蝠中菊頭蝠（Rhinolophusaffinis）身上發現的。

兩種病毒之間的遺傳接近性表明SARS-CoV-2確實源自菊頭蝠冠狀病毒。但是RaTG13到底是在什麼情況下提取的？ 武漢病毒研究所研究人員並未明確回答。法國國家科學研究中心病毒專家Etienne Decroly認為： “我們很多人對作者提供的關於這種病毒來源的信息很少十分驚訝，而這種病毒的來源對於了解這一流行病的起源至關重要！ ”。武漢病毒所的上述論文略略修改後被《自然》雜誌2月3日發表，但論文中並沒有更多的關於如何取樣，在什麼樣的環境下發現病毒的細節。

不過，一位在武漢與病毒學家合作的法國研究人員回憶說，石正麗團隊並不是中國唯一對墨江礦山感興趣的人：北京一個實驗室也曾派人前往墨江搜集病毒樣本。

7月，武漢病毒所p4研究室病毒學家石正麗接受《科學》雜誌採訪時試圖消解疑問。她證實RaTG13就是RaBtCoV / 4991，是從廢棄的雲南礦洞的蝙蝠提取的。但疑問並沒有完全消除。

石正麗在接受《科學美國人》採訪時解釋說，墨江礦工的肺炎是由於真菌感染引起的。但這一解釋很難說服Monali Rahalkar和Rahul Bahulikar。他倆寫道：“李旭的碩士論文得出結論是，礦工的肺炎是由SARS-CoV型蝙蝠病毒引起的。”

兩位印度科學家認為李旭的結論之所以可信是因為論文作者特別表示，中國最著名的肺病學家鍾南山之前在雲南醫學人員徵詢意見時做出過同樣的判斷。更重要的是，兩名印度研究人員引用了一份中國疾控中心主任高福教授指導並於2016通過答辯的一份博士學位論文佐證，這篇論文簡要回顧了墨江礦工的病史，明確指出其中四名礦工患者均含有對抗SARS型冠狀病毒的中和抗體（IgG）。不過，石正麗對BBC指責那篇論文，“陳述語句不通，結論既沒有依據、又沒有邏輯，居然被陰謀論者拿來質疑我……”

武漢病毒研究所未公布的八種冠狀病毒現在在哪裡

但是，今天能否確定墨江病毒是2019新冠病毒的來源呢？法國病毒專家Meriadeg Le Gouil表示：“在這種條件下感染蝙蝠冠狀病毒並非絕對不可能，但對我而言可能性似乎並不高。因為這些病毒非常脆弱，僅在鳥糞中持續很短的時間。“但疑問仍然存在。兩位印度研究人員寫道：“ 2012年莫江礦工爆發的疾病，隨後在同一礦洞中進行的採樣活動以及在同一礦山中發現最接近SARS-CoV-2病毒之間的巧合本身就值得進一步展開調查。他們認為”在當前新冠大流行的情況下，獲取數據以及這一事件的全部歷史記錄將是非常寶貴的。 ”

武漢病毒所研究人員在前述論文發表9個多月後，在11月17日在『自然』發表的論文試圖澄清RaTG13的採集條件。他們寫道：在墨江礦工事件發生後，“我們懷疑是病毒感染。”“在2012年至2015年之間，我們的小組每年在這個洞穴中從蝙蝠身上取樣一到兩次，總共收集了1322個樣本。在這些樣本中，我們檢測到293種多種多樣的冠狀病毒，其中284種被歸類為alpha冠狀病毒，9種被歸類為beta冠狀病毒，後者均與SARS型冠狀病毒有關。這9種病毒中的一種被命名為RaTG13，以反映其來源物種菊頭蝠（Rhinolophus affinis），採集城市(通關)和年份。研究人員表示，RaTG13在2018年已進行了完整測序。

武漢P4研究室還在2012年7月至2012年10月從其中的四個礦工身上採集了13個血液樣本。據他們稱，並未發現任何SARS的痕跡。但是這一說法與2016年高福教授指導通過博士答辯的『世界報』查詢的論文結論相矛盾。武漢病毒研究所的研究人員還表示，他們在2020年對保留的樣本進行了重複分析，得出的結果是：沒有SARS型病毒感染。

問題是，武漢病毒研究所研究人員的這一解釋引起一些同行吃驚。 Etienne Decroly表示：“在這個病毒實驗室中，還保存着在礦洞中收集的另外八種未發表的SARS型冠狀病毒。”竟然沒人知道它們的存在！ ”

這就提出了一個新問題，世界報詢問的幾位科學家都在質疑，武漢病毒研究所保留的未發表的病毒序列現在在哪裡？ 麻省理工學院分子生物學家Alina Chan表示，我們了解到RaTG13在2017年和2018年進行了測序，但是這些序列直到2020年才發布。這幾年，這些序列到底存儲在哪裡？僅僅在武漢病毒所自己的數據庫上嗎？ ”

消失的數據

五月份，一個匿名的推特帳戶（後已刪除）可能會提供一些答案。這位陌生人發布了指向已歸檔網頁的鏈接，該網頁描述了武漢P4病毒室研究人員2019年創建的數據庫。該頁面是由武漢病毒學家最初發表在《中國科學數據》（Csdata.org）網站上的一篇文章，似乎已從中刪除。武漢病毒學家在文中解釋說，他們的數據庫包括他們研究小組長期積累的病毒病原體的樣品和數據，以及補充了“國際上發布的權威數據”。

其中列出了22257個樣本，這篇短文的真實性毋庸置疑：它由DOI（數字對象標識符）確認，DOI是學術期刊上發表的每種文本的唯一標識符。 由國際DOI基金會（IDF）製作成參考目錄發行。查閱該目錄，表明文章相關文章（10.11922 / csdata.2019.0018.zh）確實已記錄，並且指向China Science Data網站現在已經消失的網面，不僅相關的文章消失了，而且兩個表明文章位置的網址(URL)也是空的。世界報與該雜誌的編委聯繫，但沒有得到回應，武漢病毒室的研究人員也沒有回應。

武漢病毒研究所對墨江礦工感染事件的含糊表述，該所長期積累的病毒病原體數據庫沒有任何解釋的情況下下線，拒絕交流其研究人員的實驗室筆記本以及該所研究人員關於墨江礦工疾病矛盾分析，無疑使不少科學家疑問重重。

在世界報就新冠病毒起源採訪的科學家中，大多數認為“動物活動”仍然是最可能的假設。法國國家科學研究中心遺傳學家Virginie Courtier解釋說，“這一病毒很可能早在2019年11月之前就已傳播給人類，並且在人群中悄然傳播而未被注意到，然後在2019年11月在武漢發生自然突變後變得更具毒性。無論如何，它似乎不太可能在實驗室合成，因為在我們擁有的數據庫沒有發現這樣的遺傳序列“。

不過，Etienne Decroly表示：“我們仍無法避免這種大流行可能是由實驗室事故導致的想法，並且必須認真對待”。世衛組織專家調查小組成員馬里恩·庫普曼（Marion Koopman）11月份含糊地對『自然』雜誌含糊地表示： “一切都擺在桌面上”。

此前，有許多記錄在案的實驗室泄露案例。例如，2004年，儘管當時SARS疫情早已被控制，但位於北京的中國疾控中心病毒病預防控制所的SARS病毒發生過兩次泄露事故。

華盛頓喬治城醫學中心傳染學教授丹尼爾·露西（Daniel Lucey）在接受BBC採訪時表示，仍相信Sars-Cov-2最有可能是自然起源，但他不希望如此輕易地排除其他選項。他表示，“自從第一例確診的新冠肺炎病例出現至今已過去十幾個月了，但我們還沒有找到動物源頭，”他說。“所以對我來說，這更有理由調查其他解釋。”他的疑問是：中國的實驗室內是否存在一個正在被研究的病毒，在基因上更接近Sars-Cov-2？如果曾經有的話，他們會告知外界嗎？“並不是所有的研究成果都會被發表。”

無論如何，只有在中方的配合合作下，才能真正查清新冠病毒起源，在目前情況下，國際專家代表團能否毫無阻攔地在武漢展開調查，並且是否有可能前往雲南通關鎮蝙蝠洞摸底，仍然是一個未知數。