新華網刊出今年最沉重的一份名單 我國領導人為何無一上榜

官媒新華網12月23日公布一份『今年最沉重的一份名單』，的的確確令人驚愕，從法國總統馬克龍確診說起，然後說到“享年94歲”的法國前總統德斯坦中招，而且，“德斯坦也不是第一位因此辭世的國際政要了，別忘了，年輕如英國首相約翰遜，也曾被送到ICU急救，九死一生，才逃過鬼門關。”

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新華社這份以“牛彈琴”公眾號開列的名單繼續說，“在這場前所未有的災難中，大批的政要名流都已中招”。“毫無疑問，這是2020年最沉重的一份名單；但顯然，這還是一份很不完全的名單。”

這句話引起很多網友疑問，一方面同意新華網牛彈琴所言，他開出的名單“很不完全”，另一方面質疑，官媒為什麼不把新冠病毒爆發地中國的名單補充進去呢？在列舉網民的具體疑問前，先來看看新華網這份沉重的名單的內容，

先是“確診的政界要人，大國領導人”，從法國總統馬克龍，美國總統特朗普，英國首相約翰遜，英國王儲查爾斯，巴西總統博所納羅，俄羅斯總理米舒斯京。到各國的政要，長長的一串。

文章臆想：“馬克龍確診後，考慮到他剛剛參加了歐盟峰會，還在法國舉行了一系列重要會議。如果嚴格一點，整個歐盟和法國領導層，可能都要隔離了。”

但是這件事根本就沒有發生!

為了加重“這份沉重的名單”，法國總理卡斯泰也被加入到“確認被隔離的，包括但不限於”的名單中。

接下來又開出了“確診的演藝界名人”，“確診的體育明星”，“其他社會賢達”，然後是“很多人，尤其是老年人，永遠地留在了2020年”，這名單里又把法國前總統德斯坦列入一次。

文章警告：“這還是一個很不完全的名單，隨着時間的推移，這份名單還將更長更長。”

有網民指出，這份沉重的名單似乎不單單是沉重，哀痛，給人感覺很有點選擇性，因而在某種程度上似乎有點幸災樂禍的感覺。比如在文章壓軸部分，就端出了美國，而且不吝惜文字，寫下一行話：

“12月18日凌晨的數據：美國累計確診超過1700萬例，累計死亡超過30萬例。就在12月16日一天時間，新增確診24萬多例，新增死亡3655例。”

關鍵還追加一句：“所有數據，都是世界第一！”大有一報一箭之仇的感覺。

最後一句似乎點出了官媒開列這份“沉重的名單”的宗旨：

“無知不是生存的障礙，傲慢才是。任何人，都大意不得啊！”這是在敲打誰呢？那疼戳那，有網友說，“知道你恨誰，但這刀子戳得有點低下啊。”

問題的關鍵在別處，不少網民看了“這份沉重的名單”後，提出一個相同的問題，人家的總統，首相，總理，名人，都怎麼感染了新冠？傻嗎，防護條件不如咱嗎？是不是人家事必躬親，“親自指揮，親自部署”，親民呢？我國的領導人沒有一個上榜，都健健康康，沒聽說有一個得新冠，好是好，是不是有點高高在上，和老百姓隔離得遠遠的？

不過，也有網友從另外一個角度猜想，中國的領導人生病，都是國家一等一的機密，不要說得了新冠，就是感冒打噴嚏，也捂着不讓外界知道，從中央，到地方，那麼多高官，沒聽說一個得過，不會報道的。

也有的以為，中國是新冠疫情爆發之國，國際上還在指責北京早期隱瞞疫情，導致最後全球疫情大流行，收斂點好，就最好少去替別人開列名單了。

不過，從這篇報道看出，官媒是以另外的方式，宣揚中國在抗疫方面取得的成就，這一點中國國家主席習近平也毫不隱諱，25日結束的中央政治局民主生活會上，主持會議的習近平就表態了，2019年風高浪急，泰山壓頂，非常之年，包括“新冠疫情突如其來”，中國卻在他所領導的黨中央領導之下， “在這泰山壓頂的危難時刻“，”在這極不尋常的年份創造了極不尋常的輝煌。”