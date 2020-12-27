歐盟順利啟動新冠疫苗接種 馬克龍：我們擁有了抵抗病毒新武器

歐盟各國順利啟動新冠疫苗接種。法國總統馬克龍發推表示，我們擁有抵抗病毒的新武器：疫苗；歐盟委員會主席馮德萊恩也祝賀接種疫苗成功啟動，她形容這是歐盟團結爭取成功的感人時刻。不過最新統計顯示，56%的多數法國人不準備接種疫苗。

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歐盟周日正式啟動美國輝瑞及德國BioNTech合作研發疫苗接種。在巴黎北部一間長期護理院住院的78歲老婦茉莉賽特是法國第一位疫苗接種者。在接種前她表示，我已準備好親身體驗這種疫苗。"我非常激動"。

法國總統馬克龍周日發推文，祝賀法國正式啟動新冠疫苗接種。馬克龍表示，我們現在擁有了抵抗病毒的新武器：疫苗。馬克龍呼籲全民再次團結起來。馬克龍並重申，疫苗是完全免費的，而且是非強制性的。馬克龍說，在“在發起"啟蒙運動"和產生巴斯德的國度，應已理性和科學引導我們。”

不過，周日發出的BVA最新統計顯示，56%的多數法國人不準備接種疫苗。 法國為國民免費接種疫苗，主要是自願性質，當局目標是明年二月底前為國內一百萬主要老弱人士接種疫苗。

歐盟其他國家，德國，匈牙利和斯洛伐克率先開始為居民接種疫苗，其他成員國周日起展開行動，為國民接種輝瑞和德國BioNTech合作研發的疫苗。意大利為第一批長者和醫護人員接種疫苗，第一個接種疫苗是一名29歲護理員。

捷克總理巴比什是歐盟首位領導人接種疫苗。他在接種疫苗後說，並不擔心疫苗的副作用。

另據悉，德國周日開始接種美國藥廠輝瑞（Pfizer）和德國公司BioNTech研發的疫苗，但在巴伐利亞邦傳出醫護人員發現疫苗冷卻溫度可能不符規定，導致當地數座城市延緩施打疫苗。德國最大邦巴伐利亞北部林契頓裴爾斯郡（Lichtenfels）的郡政府周日發布聲明表示：檢視冷卻箱中安插的溫度記錄器時，懷疑可能並未符合（疫苗的）冷鏈要求。輝瑞疫苗運送至配送中心之前須保存在約攝氏-70度的超低溫下，才能維持有效。

英國據報將於下月為200萬民眾注射新冠疫苗。英國《星期日電訊報》報道，英國最快會在下月開始，針對200萬人展開大規模的新冠病毒疫苗的注射計畫。 英國在本月初批准緊急使用美國輝瑞藥廠和德國BioNTech研製的新冠疫苗。報道引述消息指，英國可能在周一批准牛津大學和阿斯利康藥廠聯合研發疫苗的緊急使用權。報道引述政府大臣所編定的計畫，如果監管當局批准使用牛津大學的疫苗，當局將於下月4日起的兩星期內，為200萬人接種首劑由牛津大學或輝瑞藥廠研發的疫苗，並會將多個體育場館和會議室改裝成大眾疫苗接種中心。

而英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的執行長索西歐周日表示，他們與英國牛津大學共同研發的新冠疫苗已達到效力"致勝配方"，且對預防須住院的重症情況有100%保護力。